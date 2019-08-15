▲ 江子翠圖書館推另類「閱讀大普渡」，借書換供品認識中元文化。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

8月15日（農曆7月15日）中元節是臺灣重要的傳統節慶。新北市立圖書館江子翠分館特別推出另類的「閱讀大普渡」，準備可愛的鬼面具和冥紙造型的祭品兌換券，讓大小朋友可以「裝神弄鬼」拍照打卡，即日起至8月29日止，只要借5本書，免費兌換書香供品，邀大家一起來閱讀保平安。

中元節普渡是重要的民間習俗，為了讓大家可以以趣味的方式認識中元普渡文化、臺灣民俗，江子翠分館別開生面的推出「閱讀大普渡」，用澎湃的書本供品，讓好兄弟身心靈吃飽飽！同時結合農曆鬼月的特色，提供陪讀學童親手繪製的鬼面具，以及趣味打卡框，讓讀者可以「裝神弄鬼」拍照打卡，借5本書還可以憑冥紙兌換券，免費兌換書香供品。

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另外，普渡拜拜是年度大事，但很多人卻不知道中元普渡該怎麼拜？要準備哪些供品？有什麼注意事項？土城分館也應景的準備Q版的「拜拜愛注意」懶人包，將中元普渡注意事項陳列擺設，讓大家普渡拜拜可以輕鬆上手！

泰山分館則結合在地的竹編產業，推出竹筒祈願傳情活動，除了在圖書館懸掛匠師親手編製的手工燈籠，並且準備限量祈願竹筒，邀讀者一起祈福平安度過鬼月，讓中元節多了不一樣的過節氛圍。詳細活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw ，洽詢電話：02-2253-5512。