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抗議北市府強拆北投違建車商　汽車公會率百人舉牌怒吼

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記者趙永博／台北報導

台北市北投區知名的承德汽車商圈，由承德路四段至六段大約有3、4百間車行及保養車商，但卻有不少業者在市府規劃的農業用地上，搭建鐵皮違建來營業，16日早上7時許由台北市建管處帶領，針對2015年9月以後的6處新違建，進行強制拆除，而北市汽車工會也召集了百名業者到場舉牌抗議。

▲▼北市府建管處16日一早帶隊要拆除北投區立賢路上的違建二手車商，北市汽車工會率百人到場舉牌抗議。（圖／記者趙永博攝）

▲北市府建管處16日一早帶隊要拆除北投區立賢路上的違建二手車商，北市汽車工會率百人到場舉牌抗議。（圖／記者趙永博攝）

依據北市都發局的公告表示，位於北投區承德路六段臨449之5號的構造物，已經違反25條、86條及違章建築處理辦法第2條的規定，台北市政府在今年7月24日發函給業者，表示將會強制進行拆除。市府人員帶著怪手及相關人員，16日一早與北投分局警方，到立賢路上的二手車行待命，準備進行拆除作業。

北市汽車產業聯合會理事長李寶星氣憤的表示，關渡平原這裡的業者30年來，從陳水扁時代就開始與北市府就保持良好關係，但這次市府發函要強拆違建，分成3批共有一百多家業者將被拆除，且事發突然，市府並無任何輔導措施，恐將影響不少以承德商圈維生的市民之生計。

李寶星一早也帶著百名氣憤的業者，在立賢路上的二手車行前，拉起布條並舉牌進行抗議，他們表示今天將會以人肉阻擋北市建管處拆除大隊的車輛進行拆除作業。轄區警方也在附近佈署請近百名警力，密切監控抗議民眾的舉動，以防止雙方的衝突繼續擴大。

▲▼北市府建管處16日一早帶隊要拆除北投區立賢路上的違建二手車商，北市汽車工會率百人到場舉牌抗議。（圖／記者趙永博攝）

▲上午7時許開始，陸續有抗議民眾到場聲援。（圖／記者趙永博攝）

▲▼北市府建管處16日一早帶隊要拆除北投區立賢路上的違建二手車商，北市汽車工會率百人到場舉牌抗議。（圖／記者趙永博攝）

▲北投區警方在四周佈署警力，防止衝突擴大。（圖／記者趙永博攝）

▲▼北市府建管處16日一早帶隊要拆除北投區立賢路上的違建二手車商，北市汽車工會率百人到場舉牌抗議。（圖／記者趙永博攝）

▲台北市汽車產業聯合會理事長李寶星。（圖／記者趙永博攝）

▲▼北市府建管處16日一早帶隊要拆除北投區立賢路上的違建二手車商，北市汽車工會率百人到場舉牌抗議。（圖／記者趙永博攝）

▲北市汽車工會理事長王義灃。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：台北市政府,汽車公會,違建,二手車商,抗議,警察,拆除,建管處

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