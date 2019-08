闖住宅性侵15歲少女「連媽媽一起殺」　吃完薯條…他電椅處死啜泣

▲威斯特被處以死刑。(合成圖/左為路透;右為示意圖取自免費圖庫Pixabay)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國56歲男子威斯特(Stephen West)多年前性侵一名15歲少女,並刺死對方以及其51歲的母親。距離事發當下已經過了33年,威斯特過往多次逃過處死,本月15日晚間終於坐上電椅接受死刑,他的最後一餐是費城牛肉乾酪三明治以及薯條,據悉他死前開始哭泣。

《太陽報》報導,回到1986年3月17日,當時23歲的威斯特與17歲的馬丁(Martin)離開在田納西州一家麥當勞的工作,兩人開車閒晃,並在馬丁車內喝酒。受害的15歲少女羅曼斯(Sheila Romines)是馬丁的同學;法庭文件顯示,馬丁與威斯特前往少女的住處,並等到少女的父親清晨去上班。

威斯特以及同夥接著敲門,少女的母親讓他們進屋。威斯特來到室內後就開始性侵少女,並把這對母女刺死。據了解,這名無辜的女同學在校園拒絕馬丁的追求。涉事的兩人於隔天被逮捕。

