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闖住宅性侵15歲少女「連媽媽一起殺」　吃完薯條…他電椅處死啜泣

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▲▼美國男子威斯特（Stephen West）坐上電椅處死。（合成圖／左為路透；右為示意圖取自免費圖庫Pixabay）

▲威斯特被處以死刑。（合成圖／左為路透；右為示意圖取自免費圖庫Pixabay）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國56歲男子威斯特（Stephen West）多年前性侵一名15歲少女，並刺死對方以及其51歲的母親。距離事發當下已經過了33年，威斯特過往多次逃過處死，本月15日晚間終於坐上電椅接受死刑，他的最後一餐是費城牛肉乾酪三明治以及薯條，據悉他死前開始哭泣。

《太陽報》報導，回到1986年3月17日，當時23歲的威斯特與17歲的馬丁（Martin）離開在田納西州一家麥當勞的工作，兩人開車閒晃，並在馬丁車內喝酒。受害的15歲少女羅曼斯（Sheila Romines）是馬丁的同學；法庭文件顯示，馬丁與威斯特前往少女的住處，並等到少女的父親清晨去上班。

威斯特以及同夥接著敲門，少女的母親讓他們進屋。威斯特來到室內後就開始性侵少女，並把這對母女刺死。據了解，這名無辜的女同學在校園拒絕馬丁的追求。涉事的兩人於隔天被逮捕。

馬丁當時未成年，認罪後被判處無期徒刑。CNN報導，威斯特1986年被定罪，早在2001年就曾預計執行死刑，不過因為他對判決提出上訴，計畫總是往後推遲。

田納西州懲教機構表示，威斯特已於15日晚間被處死。目擊的記者說明，威斯特離開人世前一直哭泣，他的遺言是，「上帝最初創造人類…耶穌在哭泣，就這樣。」

威斯特生前否認殺害母女，他把責任歸咎於另一名同夥；他的法律團隊透過聲明表示，對於田納西州的決定感到失望，威斯特沒有殺人，且他已被診斷出罹患嚴重的精神疾病。法官則判定，威斯特犯下多起罪行，包括兩項一級謀殺罪。

在田納西州，1999年前被判處死刑的人，可以選擇電刑處死或注射死刑。2018年，田納西州以電刑的方式執行兩起死刑。

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關鍵字：電椅,死刑,北美要聞

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