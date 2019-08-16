【瑪法達談星】水象星座08.14~08.20運勢！天蠍財運發燙、雙魚事業轉機來了

圖文／鏡週刊

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（08.14~08.20）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

前倨後恭，揚眉吐氣。「逆勢反彈力」升高的這段日子，生存韌度與求勝意志高於平日。雖然有不少挫折硬仗、隱憂苦悶，甚或生存危機，只要一息尚存，就有扳回一城、翻轉勝負的威脅力。事業轉型順利，競賽與競業都有置之死地而後生，逆襲成功、因禍得福的跡象。不到最後揭曉，難論高下。合作工程利多於弊。愛情是被幸福紋身。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

塵埃落定，攻守皆宜。安定感回籠、事業小進的這段期間，生活節奏回歸沉靜，工作儘管穩健有餘、開創不足，卻也自成一格。事業轉攻蛋黃區域、深耕經營，可靠專利獨家占穩一席之地。尤其進行多時，一直久無進展的某計畫，可望陸續出現止跌回升、重新炒熱，或鹹魚翻身的轉折。財運發燙，投資有方、存款增。愛情是顆溫柔綻放的心。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

審時度勢，以靜待變。事業星剛轉正、機運卻短暫蟄伏的這段日子，搶快搶先不如時機抓得精準。事業落在階段結束與開始的關鍵轉捩，清理庫存、規劃準備，遠較草率開工、貿然行事來得實惠。適合藉此打破禁忌框架、調整戰略，等待對手先露出破綻，再攻其不備。耐心以待，轉機不會太遠。財務穩定，緩波成長。愛情是幸福慢慢沉澱。