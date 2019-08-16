　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【瑪法達談星】火象星座08.14~08.20運勢！牡羊財運看俏、射手越動越旺

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

牡羊座、獅子座、射手座，本週（08.14~08.20）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

劍及履及，舉重若輕。行事冷靜理智、不拖泥帶水的這段期間，儘管生活不如上週精彩，但卻是定下心、埋頭苦幹的行動期。若干具截止效期的工作緊鑼密鼓趕工，且幸運揪來一幫鐵粉插刀相助，群策群力、共襄盛舉。可望發揮集體智慧、人海戰術，以多勝出。主業表現平平，順利過關。財運看俏，聚寶盆效應發威。愛情是種幸福滲透。

請繼續往下閱讀...

♌獅子座（7月23日至8月22日）

錦上添花，幸運破表。正值「本月之星」年度運勢高峰，又逢守護星與吉星金星一年一度超幸運合相的這段期間，堪稱寫下個人年度紀錄的生涯之最。拜上述金星庇蔭之賜，儼然成為人肉「幸運符」，不僅自己幸運，也將帶旺身邊之人或結盟夥伴。是「吸引力法則」召喚好事、良緣與財富的最佳受益人。老天獨厚，擁有比同儕更多更佳的外部助攻優勢。

事業決策品質與執行魄力提升，能在艱難選項做出明智抉擇，爭取雙贏。近期將有重大夥伴結盟。財運小退大進，吸金強。愛情是琴瑟和鳴。

♐射手座（11月22日至12月21日）

英氣逼人，炙手可熱。守護星強勢轉正、戰星挺進事業宮的這段日子，擦亮招牌、重拾犀利，且有火力增強、加碼演出的精彩演出。最值期待的是，許多錯失的機會、遺憾的發展，如今都有再啟新局、漂亮扳回的可能。

事業重拾鬥志、豪情再起。善用時間管理與多軌經營，展現多才多藝的專業價值，一心多用卻也操縱自如。事業輔助線或業餘才具，頗受推崇，利開發通路、微型創業、副業轉正或小型接案。有新增事業選項迸出。驛馬星動，越動越旺。財富感大增，消費強。愛情是輕快如歌。

ET快訊
製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！大根壓力大險休克死亡
梁靜茹婚變2個月前早洩「感情內幕」　脫口1句話讓全場傻住
快訊／溪水暴漲！高雄美濃區即刻停班停課
Her開站慶！　「超神眼霜」買一送三等妳來拿
快訊／敖博勝批韓國瑜匪類也被開除黨籍

關鍵字：鏡週刊,瑪法達,星座

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雨導致溪水暴漲　高雄美濃16日下午停班停課

雨彈襲南台灣　6縣市265條土石流警戒！高雄最多

【瑪法達談星】土象星座08.14~08.20運勢！處女正偏財看旺、魔羯實力才是靠山

【瑪法達談星】風象星座08.14~08.20運勢！雙子不利遠行、天秤贏者全拿

台中鴨腸加工廠散發惡臭、排放廢水　環保局開罰3萬

【瑪法達談星】水象星座08.14~08.20運勢！天蠍財運發燙、雙魚事業轉機來了

當外送員奔波！回家一伸手「慘見職災」黑掉了　妹子心酸：不知該怎麼白…

7月半午夜手機詭響「少女的祈禱」　他驚醒毛爆：垃圾車來了？

【瑪法達談星】火象星座08.14~08.20運勢！牡羊財運看俏、射手越動越旺

西南風吹進一大片水氣！　中南部9縣市續發豪、大雨特報

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

快訊／大雨導致溪水暴漲　高雄美濃16日下午停班停課

雨彈襲南台灣　6縣市265條土石流警戒！高雄最多

【瑪法達談星】土象星座08.14~08.20運勢！處女正偏財看旺、魔羯實力才是靠山

【瑪法達談星】風象星座08.14~08.20運勢！雙子不利遠行、天秤贏者全拿

台中鴨腸加工廠散發惡臭、排放廢水　環保局開罰3萬

【瑪法達談星】水象星座08.14~08.20運勢！天蠍財運發燙、雙魚事業轉機來了

當外送員奔波！回家一伸手「慘見職災」黑掉了　妹子心酸：不知該怎麼白…

7月半午夜手機詭響「少女的祈禱」　他驚醒毛爆：垃圾車來了？

【瑪法達談星】火象星座08.14~08.20運勢！牡羊財運看俏、射手越動越旺

西南風吹進一大片水氣！　中南部9縣市續發豪、大雨特報

她剖腹產生出寶貝兒　醫驚呆「嬰兒頭套完整羊膜」停肚內2分鐘等破水！

徐書磊／勾勾纏如何解　糾纏行為入法的困境

飛機上跳下！距地面1500公尺降落傘故障　女墜樹叢奇蹟生還

離島棒球營落幕　廖敏雄勉勵：拿出甲子園精神

她被盤查…誠實從瑜珈褲裡掏出30公分　被控4罪＋社區服務200hrs

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜一抹清爽　全臉可用CP值超高

【香港抗爭運動】顏擇雅／北京收回一國兩制的可能性？

BMW路邊臨停突詭切內車道轉彎　2機車煞不住撞翻倒地路人全傻眼

罷韓遊行遭拒！Wecare高雄備「高粱配生大蒜」遊行申請書直奔市長室

法國蜘蛛人徒手爬香港68層高樓　掛象徵大陸＆香港和平握手旗幟

生活熱門新聞

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴..

高雄「盒爆炒飯」份量太多　她氣..

9縣市豪大雨特報　氣象局：周五..

大型安全帽店滿街開　都誰在逛？

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

即／桃源、那瑪夏16日停班停課

即／豪雨夜襲高雄　甲仙等5區停..

即／嘉義4.6地震　最大震度4..

11縣市豪大雨　高屏山區紫爆

更多熱門

相關新聞

【瑪法達談星】08.14~08.20　土象星座

金牛座、處女座、魔羯座，本週（08.14~08.20）土象星座運勢

風象星座08.14~08.20運勢！　

水象星座08.14~08.20運勢！

【瑪法達談星】十二星座08.14~08.20運勢！

范瑋琪2年前早知她離婚？梁靜茹經紀公司給答案

讀者迴響

發燒話題

停班停課 王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 地震 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

梁靜茹老公親自出面！被傳離婚一整晚…發聲：開心就好

李嘉誠「8字登報」表態！回應香港局勢

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面