【瑪法達談星】火象星座08.14~08.20運勢！牡羊財運看俏、射手越動越旺

圖文／鏡週刊

牡羊座、獅子座、射手座，本週（08.14~08.20）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

劍及履及，舉重若輕。行事冷靜理智、不拖泥帶水的這段期間，儘管生活不如上週精彩，但卻是定下心、埋頭苦幹的行動期。若干具截止效期的工作緊鑼密鼓趕工，且幸運揪來一幫鐵粉插刀相助，群策群力、共襄盛舉。可望發揮集體智慧、人海戰術，以多勝出。主業表現平平，順利過關。財運看俏，聚寶盆效應發威。愛情是種幸福滲透。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

錦上添花，幸運破表。正值「本月之星」年度運勢高峰，又逢守護星與吉星金星一年一度超幸運合相的這段期間，堪稱寫下個人年度紀錄的生涯之最。拜上述金星庇蔭之賜，儼然成為人肉「幸運符」，不僅自己幸運，也將帶旺身邊之人或結盟夥伴。是「吸引力法則」召喚好事、良緣與財富的最佳受益人。老天獨厚，擁有比同儕更多更佳的外部助攻優勢。

事業決策品質與執行魄力提升，能在艱難選項做出明智抉擇，爭取雙贏。近期將有重大夥伴結盟。財運小退大進，吸金強。愛情是琴瑟和鳴。

♐射手座（11月22日至12月21日）

英氣逼人，炙手可熱。守護星強勢轉正、戰星挺進事業宮的這段日子，擦亮招牌、重拾犀利，且有火力增強、加碼演出的精彩演出。最值期待的是，許多錯失的機會、遺憾的發展，如今都有再啟新局、漂亮扳回的可能。

事業重拾鬥志、豪情再起。善用時間管理與多軌經營，展現多才多藝的專業價值，一心多用卻也操縱自如。事業輔助線或業餘才具，頗受推崇，利開發通路、微型創業、副業轉正或小型接案。有新增事業選項迸出。驛馬星動，越動越旺。財富感大增，消費強。愛情是輕快如歌。