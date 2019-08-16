【瑪法達談星】十二星座08.14~08.20運勢！金牛超級喜訊上門、天秤出運啦

圖文／鏡週刊

一年只此一次的年度超級幸運星兆—「太陽／金星合相」來訪，「水瓶座月圓」與火星入處女座先後上場，且三大吉星持續高踞獅子座的本週，獅子座之月進入最後一週倒數，「水瓶座效應」相當活躍，水瓶座星座價值的鼓勵創新、挑戰威權、公平正義與不落俗套將在這段獅子座之月的熱血狂潮中，變得突出。主流情緒也將漸漸從獅子座的狂傲不羈，轉向處女座的收斂務實。

星象大事有：8月14日的年度超級吉兆—「太陽／金星合相」；8月16日的一級警訊—「水星／天王星角衝」「水瓶座月圓」；與8月18日的火星進駐處女座。就星象意義解讀，吉兆、警示相抵有餘，戰星轉進理智冷調的處女座，意味大環境的衝突紛爭與壓力釋放模式，將轉向精準理性。

財經方面，金星在獅子座停留最後一週、「水瓶座月圓」登場，且財星超級吉兆來訪的本週，市場獅子座星座氛圍（貪婪）將受激勵，在「水瓶座月圓日」左右波動度達到相對最大。未來一週獅子座（管黃金）的國際金價與市場動向，仍會有很大話題性。不過，下旬起隨眾星陸續轉進處女座，市場情緒將開始由貪婪轉向謹慎，投資人宜注意因應。

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就個別星座而言，年度重量級大吉兆大肆輝映，間雜意外之星天王星飛來驚詫的本週，僅有少數星座會有較大衝擊。順遂星遠遠多過低潮星，運勢稱冠落在事業爆發力強，且有金錢、情感與工作有關超級喜訊上門的金牛座；運勢居次的是，一樣獲得老天厚愛，千里馬遇伯樂、得以盡情揮灑，精彩被世人看見的天秤座。

蟬聯好運第三的是，本月之星獅子座。守護星與吉星金星呈一年一度的超幸運合相，且本命宮仍還有太陽、水星與金星等吉星駐守，頗有逢凶化吉、如虎添翼的幸運機緣。向來自信的他們，難得會此時放軟身段，在主觀意識與客觀情勢間，找到理想平衡。

上週仍處於間歇性低迷的水瓶座，守護星退行中，本週又多了一些小人是非或臨時狀況，不妨幽默以對。

星座排行

金牛座：大受器重、獨撐大局、飛黃騰達，事業最旺。

天秤座：時來運轉、當仁不讓、一夕成名，亮點最多。

獅子座：合縱連橫、帶槍來靠、天作之合，奧援最力。

射手座：速戰速決、貴人相助、穿梭自得，人脈最廣。

愛情運：★★★★

金錢運：★★★★

事業運：★★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星