【瑪法達談星】土象星座08.14~08.20運勢！處女正偏財看旺、魔羯實力才是靠山

圖文／鏡週刊

金牛座、處女座、魔羯座，本週（08.14~08.20）土象星座運勢。

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♉金牛座（4月20日至5月20日）

大鵬展翅，魚躍龍門。守護星與太陽呈一年一度超幸運合相的這段期間，事業、情感、金錢、人際無不得意，堪稱本週最當旺冠軍。近期將喜獲發跡崛起的幸運觸發，有生涯大亮點，可望在天時地利人和全部到位的情形下，輕鬆拿下生涯新賽事的獎座。事業出人頭地、名利雙收在望。財運看旺，但宜防失言、開銷失控。愛情是喜中幸福樂透。

♍處女座（8月23日至9月22日）

除弊興利，刻不容緩。戰星轉進本命宮、且守護星與天王星角衝的這段期間，恐將遭遇若干突兀的插曲打亂既定計畫與工作進度。稍有不慎，可能星火燎原、一發不可收拾。所幸行事積極度與決策魄力大增，能擋得住逆風負評、各式繁瑣，穩紮穩打、有恆不懈，時間會證明誰是最後贏家。正偏財雙雙看旺，創富有望。愛情是不變的守候。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

福禍無門，唯人自招。財運波動、價值觀頗受考驗的這段日子，原本信心滿滿的某事，恐有意料之外的發展，世事無常。面對得失，切記平常心以對。專注在可改變與可掌握的，其他的別強求。所幸事業基礎紮得夠深，累積多時的成績一時之間仍有可觀之處，實力是最強的靠山。幾分貢獻，得幾分報酬，交易公平。愛情是種全心託付。