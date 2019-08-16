【瑪法達談星】風象星座08.14~08.20運勢！雙子不利遠行、天秤贏者全拿

圖文／鏡週刊

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（08.14~08.20）風象星座運勢。

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♊雙子座（5月21日至6月20日）

鞭長莫及，遠慮近憂。事業星進入退行期、且守護星與天王星角衝的這段日子，兩大星象利空因素罩頂，儘管正值年度事業高峰，卻也開始冒出若干衝刺力減緩與拉後腿力變多的徵兆。事業雄心略嫌退燒，近期有關擴大規模、專業認證、國際交流或跨境合作等大計畫也有力不從心之兆。不利遠行。金錢無虞。愛情是失火的天堂。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

日正當中，天之驕子。守護星與金星在本命宮呈合相大吉兆的這段日子，運勢續強、熱度有增無減。值得期待的是，近期將有攸關成就發展或生涯方向的重量級喜訊傳來，有奪得主導優勢、站上浪頭的良機。事業表現吸睛，賭徒衝動大起，勇於搏命豪賭人生，氣勢與贏面顯著拉高。贏者全拿，沒有中間地帶。財力大進。愛情是永晝的時區。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

顧此失彼，事難兩全。守護星與水星呈角衝的這段期間，遇上個人主觀意識與成就自信的高漲時段，容易在言語文字或情緒表達上踢到鐵板，易生誤會失言或溝通不良等職場困擾或人際不睦。注意過度自信帶來的判斷盲點。事業獨當一面， 是領頭羊，也是扛下所有壓力的苦主，短空長多。財力微降，額外財務負擔上門。愛情是顆驛動的心。