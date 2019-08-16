中元節收到「生豬頭」包裹　婦嚇破膽！無恩怨疑「找錯人」　

▲吳姓老婦在中元節前收到一箱包裹，裡面竟然是一顆生豬頭與紙錢，也把老婦嚇出一身冷汗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名吳姓老婦，中元節前一天在自家門口撿到一箱包裹，打開一看赫然發現裡面是一顆生豬頭，底下更撲滿冥紙；眼前景象把老婦嚇得半死，趕緊叫兒子回來；吳男表示，自己從未與人結怨，實在不知道為何會收到這份包裹，但為安全起見，還是報警請警方調查。

吳男表示，14日下午4時許，老人家出門剛要回家時，在自家門口發現了屬名「吳順龍」的包裹，吳婦不疑有他，直接打開這個包裹，但裡面卻是一顆生的豬頭，墊滿了冥紙，嚇的趕緊把兒子叫回家。

▲保麗龍箱上屬名吳順龍；吳男表示，家裡並無這個名字的親戚朋友。（圖／記者黃孟珍翻攝）

吳男說，打開包裹1顆生豬頭就放在保麗龍箱裡面，不時散發腐敗臭味，睜大著2顆眼珠，模樣嚇人；保麗龍箱上屬名「吳順龍」，雖說自己也姓吳，但家裡卻沒有這個人，也感到莫名其妙，自己與家人住在這裡將近30個年頭了，也從未與人結怨，更不懂這包裹為何會出現在自家門口。

為了安全起見，吳男也向當地派出所報案，警方也將調閱附近監視器，清查當時出入的人，至於是否與人結怨遭報復，也正由警方詳細調查之中。