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佛樂聲中　花蓮靜思精舍舉辦七月吉祥月祈福會

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▲▼2019年8月15日，同時也是農曆七月十五日，在莊嚴的「南無本師釋迦牟尼佛」的佛樂聲中，包括靜思精舍師父、志業體同仁、志工及民眾共300多人，參與花蓮靜思精舍七月吉祥月祈福會莊嚴儀式！（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

「禮敬諸佛、祈願心燈、內外明亮、祝福吉祥」！ 2019年8月15日，同時也是農曆七月十五日，在莊嚴的「南無本師釋迦牟尼佛」的佛樂聲中，包括靜思精舍師父、志業體同仁、志工及民眾共300多人，參與花蓮靜思精舍七月吉祥月祈福會莊嚴儀式！

佛教觀念中，農曆七月是佛陀的歡喜、吉祥、孝親月。慈濟志工在各社區，推動正知見、正信，落實「真正的普度」觀念，推廣人人齋戒護生，將愛心普及一切諸眾生。

▲▼2019年8月15日，同時也是農曆七月十五日，在莊嚴的「南無本師釋迦牟尼佛」的佛樂聲中，包括靜思精舍師父、志業體同仁、志工及民眾共300多人，參與花蓮靜思精舍七月吉祥月祈福會莊嚴儀式！（圖／慈濟基金會提供）

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今年從七月起，各社區視各地因緣及場地陸續舉辦七月吉祥月活動，包括除在各地靜思堂、聯絡處、聯絡點、共修處、環保教育站、環保點、社區關懷據點舉行七月吉祥月活動外，包括部份公部門、學校、派出所、村里活動中心、社區大樓活動廣場、宮廟、協會、仁愛之家甚至更有大飯店及公司行號邀請特別前往飯店及公司聚眾地點舉辦。

為迎接吉祥月的到來，花蓮靜思精舍從8月1日到3日、8月13到15日及8月27到29日分別與各地慈濟會所連線禮拜《地藏經》，藉由科技連線方式，一同讀經、知經、行經，力行善、持齋戒。

2019年8月15日（農曆七月十五日），位於花蓮的靜思精舍特別由精舍師父、志業體同仁、慈濟志工及會眾共3百多位共同參與靜思精舍的七月吉祥月祈福會，整個儀式莊嚴殊勝，祈願聲達諸佛聽。

▲▼2019年8月15日，同時也是農曆七月十五日，在莊嚴的「南無本師釋迦牟尼佛」的佛樂聲中，包括靜思精舍師父、志業體同仁、志工及民眾共300多人，參與花蓮靜思精舍七月吉祥月祈福會莊嚴儀式！（圖／慈濟基金會提供）

▲▼2019年8月15日，同時也是農曆七月十五日，在莊嚴的「南無本師釋迦牟尼佛」的佛樂聲中，包括靜思精舍師父、志業體同仁、志工及民眾共300多人，參與花蓮靜思精舍七月吉祥月祈福會莊嚴儀式！（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會指出，世間需要多結善緣，人人若能開口皆造功德，發揮善的功能，集福德。提醒人人居安思危，莫忘初衷，時時發好心、立好願，身體力行為天下平安而努力。

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關鍵字：中元節,七月十五,慈濟,靜思精舍,祈福,法會

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