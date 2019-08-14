森永牛奶糖有含奶！食藥署改口「用錯檢驗方式」　案情大逆轉

記者趙蔡州／綜合報導

衛福部食藥署日前公佈「中元節食品稽查專案」結果，發現知名「森永牛奶糖」、「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」在動物性成份檢驗上均為陰性，因此質疑該產品未含奶類成份、涉違標示不實。不過，台北市衛生局14日出面說明，森永2款牛奶糖經查確實「有添加」乳清粉、脫脂奶粉，有待食藥署再作進一步釐清。

食藥署日前公布「108年中元節食品稽查抽驗專案」結果，本案抽驗912件市售米麵製品、魚、肉製品、豆製品、零食及蔬果類等祭祀及普渡相關產品，發現其中有13件不合格、不合格中有6件疑涉違反標示規定，包含台灣森永製菓公司旗下「森永牛奶糖」與「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」2款產品。

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▲森永牛奶糖沒有加奶？食藥署澄清「烏龍了」，案情大逆轉。（圖／東森新聞）

食藥署表示，森永2款產品其包裝標示產品為奶素、成分含全脂奶粉，但該產品的動物性成分檢驗結果卻呈現陰性，因此該產品成份是不含「奶」的。森永公司知情後提出異議，認為食藥署的檢驗方法有盲點，無法有效檢驗精製過的產品，他們願意配合衛生單位提供進貨、品管等資料，希望最終檢驗結果能挽回信譽。

食藥署接獲森永公司提出異議後，責成台北市衛生局進行後續調查。衛生局14日出面說明，他們派人前往森永查核後，發現爭議的2款產品無論在配方表、製程投料紀錄上均有奶，證實「森永牛奶糖」、「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」2款產品確實含奶類成份，證實森永公司沒有說謊，並無違法或下架等疑慮。

▲台北市衛生局證實，森永的產品確實含奶類成份。（圖／東森新聞）

食藥署接獲台北市衛生局的調查報告後，隨即更新了食藥署網站的查核結果。至於為什麼當初的檢驗結果會呈現陰性，台北市衛生局解釋，應該是產品的乳清要經高溫處理，但食藥署卻使用針對「生鮮原料」的檢驗方法，才會使檢驗的結果呈現陰性，此次的案例會列入往後的抽驗參考。