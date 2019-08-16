北韓罕見在「距邊界僅50km處」射彈　今晨2枚飛行物速度逾6.1馬赫

▲ 金正恩上月25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓今（16）日早晨再度向東海（日本海）發射2枚疑為短程飛彈的飛行物，已經是8月以來第4次無預警試射，普遍被視為對目前進行中的美韓聯合軍演展開的抗議行為，也是北韓近期首度在如此靠近邊界的地點試射。

南韓聯合參謀本部說明，今天上午8時1分及16分左右（台灣時間7時）捕捉到北韓江原道通川郡北方一帶往東海發射的2枚不明短程發射體，高度約30公里，射程約230公理，最大速度超過6.1馬赫。

《韓聯社》報導，通川郡一帶就在兩韓軍事分界線（MDL）北方約50公里處，部分面積也涵蓋在平壤當局2011年公開的「金剛山國際觀光特區」中；北韓在如此靠近邊界的位置射彈相當罕見。

繼10日以後，北韓時隔6天再度發射武器，自7月25日起的4周內已經試射6次，也是2019年以來第8次。北韓官媒稱上月31日及本月2日試射的短程發射體為「新型大口徑可控型火箭炮」；10日試射與美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）類似的戰術地對地彈道導彈則以「新武器」帶過，未提及具體名稱。

外界分析，今晨發射的武器為是KN-23型北韓版伊斯坎德爾短程彈道飛彈、新型大口徑可控型火箭炮及新型戰術地對地彈道導彈其中之一。3種新型武器皆使用有利於快速發射的固體燃料，預料未來將取代使用液體燃料的舊型飛毛腿飛彈。