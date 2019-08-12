台中立委全壘打！他點名蘇嘉全、林佳龍出征　可扳倒江啟臣

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台中立委全壘打！陳彥斌點名蘇嘉全、林佳龍出征　可扳倒江啟臣

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▲▼林佳龍、蘇嘉全。（圖／記者李毓康攝）

▲ 林佳龍、蘇嘉全。（合成圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

藍綠兩黨布局2020大選，民進黨搶攻國會席次和小黨聯盟合作，不過似乎尚未帶動艱困選區的選情。對此，民進黨建黨黨員、新文化協會執行長陳彥斌12日在臉書發文建議，民進黨可徵召立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍出征台中選區，扳倒國民黨現任立委江啟臣。

陳彥斌表示，國民黨洪秀柱親征最綠版塊的台南，很多人不禁也討論民進黨的選將為何不能出征？「特別是在藍營氣勢高漲，中國強權步步進逼的此時，綠營的選將只能坐享其成，當不分區立委或部會首長嗎？」

陳彥斌認為，如果林飛帆徵召可以被討論，甚至水到渠成，「我建議民進黨推出蘇嘉全設籍的豐原區立委選舉，力戰國民黨的戰將江啟臣。」

陳彥斌指出，如果蘇嘉全被提名與蔡英文搭配副總統，則建議改林佳龍出征，如能扳倒江啟臣，台中有可望八個選區，包括現任的蔡其昌、黃國書、何欣純、張廖萬堅、洪慈庸，在棒棒強棒，共伴效應下揮出全壘打！

陳彥斌說，一定有很多人認為這是白日夢，不過，若一個政黨如果沒有夢，不能感動選民，這個黨就不配被期待！想當年（1992）民進黨前主席黃信介都可以御駕親征毫無勝選希望的花蓮選區立委，結果因國民黨作票而獲勝，那麼「蘇嘉全、林佳龍為何不能出馬參選？」

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關鍵字：民進黨,蘇嘉全,林佳龍,江啟臣,2020立委選舉

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