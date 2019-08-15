苗栗客運「嫌吵」關閉語音廣播　害視障者過站！駕駛累犯將重罰　

▲苗栗客運日前遭人投訴，指出司機將語音關閉，導致許多視障人士因此坐過站，而造成不便。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

在苗栗地區營運多年的苗栗客運，日前遭人投訴，指稱駕駛因為「嫌吵」，因而將車上語音播報站名系統關閉，因此讓許多視障者錯過下車地點，這也讓許多民眾認為是不友善的大眾運輸系統；苗栗客運也出面表示，將會加強司機教育訓練，如有再犯會加重處分。

投訴人鍾先生表示，日前搭上那班車時，發覺沒有語音廣播，遂告知司機可否將語音打開，或是可以稍微報一下站名，讓視障者可以知道坐到哪了，但司機卻用太吵為由，拒絕了這請求，導致視障者鍾先生錯過了原本要下的地方，幸好碰到好心人再將他帶回上一站，才沒有發生意外。

▲苗客表示，日後將嚴格要求駕駛，必須將車上語音和ＬＥＤ跑馬燈開啟，明確的讓大眾知道目前車輛到站的狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗客運也表示，對於身障者深感抱歉，本來就有要求司機要將車內語音打開，車上也有ＬＥＤ跑馬燈顯示到站情況，從來不允許駕駛私自將語音關閉，此次事件因為個案，會加強駕駛的教育訓練，若發現司機再犯，也將記過處分，也歡迎民眾隨時提出申訴。＿

苗栗監理站也說，按規定每輛公車皆要撥放語音廣播提示，相關無障礙設施皆列入定期評鑑中，考核結果將影響客運運行許可年限，也會持續追蹤改善進度。