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暗戀來店20次↑熟客！按摩男從美尻按進「妹妹」...下場GG　他悔爆：對不起

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▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲按摩師心儀女熟客竟出手性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事者無關）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名按摩師阿義（化名）因為常常替一名女客靜靜（化名）按摩，對對方產生好感，2018年時竟在按摩到靜靜屁股、大腿內側時，趁機用手指侵犯靜靜。台北地方法院依強制性交罪判阿義有期徒刑1年8月，緩刑2年，接受法治教育2場，可上訴。

根據判決書，阿義在台北市一間視障按摩店擔任按摩師，因為心儀靜靜，2018年9月12日下午竟趁著替靜靜提供按摩服務時，在按到屁股、大腿內側處，順勢將手指插入靜靜下體。靜靜不甘受辱，一怒之下決定報警處理。

台北地方法院認為，靜靜到店家消費並由阿義按摩超過20次以上，過去都沒有發生問題，且阿義案發後向靜靜表示愛慕之情，顯見阿義確實有可能因為愛慕靜靜，才一時衝動鑄下大錯，並非有計畫性的犯案。

法官審酌，靜靜願意原諒阿義，同意給予緩刑機會；而阿義犯後態度良好，也沒有犯罪前科，又在法院審理時多次表示悔過，最後決定依強制性交罪判他有期徒刑1年8月，緩刑2年，期間付保護管束，判決確定後一年內須接受2場法治教育。全案仍可上訴。

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關鍵字：按摩,視障,性侵,私密處

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