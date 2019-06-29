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「黑暗水手」續航太平洋　讓明眼人感受不同眼界

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▲▼「黑暗水手」活動集結20位志工教練和5位黑暗水手進住蘇帆基地，共同用餐、生活，進行為期兩天的親海活動。（圖／蘇帆基金會提供，下同）

▲▼「黑暗水手」活動集結20位志工教練和5位黑暗水手進住蘇帆基地，共同用餐、生活，進行為期兩天的親海活動。（圖／蘇帆基金會提供，下同）

▲▼「黑暗水手」活動集結20位志工教練和5位黑暗水手進住蘇帆基地，共同用餐、生活，進行為期兩天的親海活動。（圖／蘇帆基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「當我閉上眼，方知你的世界，我欲走進你與瞭解你的理解······」蘇帆基金會教練去年感動寫下心得，銘記著「黑暗水手」視障獨木舟活動牽起了明暗世界間的緣分。從基金會交 棒兩間新創公司續辦的「第三屆黑暗水手」，今年6月29到30日要在花蓮鹽寮海岸，再次讓明眼人與黑暗之光以船槳相伴，勇闖太平洋。

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▲▼「黑暗水手」活動集結20位志工教練和5位黑暗水手進住蘇帆基地，共同用餐、生活，進行為期兩天的親海活動。（圖／蘇帆基金會提供，下同）

「黑暗水手」活動由耕耘鹽寮近十年、致力推動各族群親海教育的「蘇帆海洋文化與藝術 基金會」於2017年發起，當年度限於海況，帶領6位視障水手泛舟水璉溪，為彼此留下難 忘回憶;隔年再辦為期三天的「黑暗水手勇闖清水斷崖」，匯集60位志工，協助12位視障 者學習海泳、操舟後，在花蓮崇德海岸破浪出海，寫下台灣視障者水域遊憩活動的新篇章 ，也開拓了視障者乃至明眼人彼此間的世界。

「他們看不見，怎麼知道自己身在清水斷崖？從海湧起伏、風浪聲響的些微差異，他們就是知道，在海上就問『到清水了對嗎？』」去年活動總召陳冠榮這樣描繪和黑暗水手們相 處時，不可思議的啟發：原來視障者的生活和感受有這麼多細節，是一般人未曾細細體會 的。在「黑暗水手」活動裡，不只是明眼人助人出海，也是視障水手帶給這些陪伴教練， 更廣闊的體驗與眼界。

▲▼「黑暗水手」活動集結20位志工教練和5位黑暗水手進住蘇帆基地，共同用餐、生活，進行為期兩天的親海活動。（圖／蘇帆基金會提供，下同）

在「黑暗水手」活動裡，不只是明眼人助人出海，也是視障水手帶給這些陪伴教練， 更廣闊的體驗與眼界。

蘇帆海洋基金會公共事務長王梅說，「黑暗水手」活動已連續舉辦3年，迄今累計17名視障人士集體完成在太平洋划行獨木舟，創下紀錄，而在國外舉辦大多是單人划行。

今年，受蘇帆啟發而創立的兩間新公司「夢想海洋生活工作室」與「不老水手國際活動有 限公司」接下承辦「黑暗水手」活動的重任，回到自家鹽寮海岸籌辦。6月29日到30日在更 精緻的人數規模下，集結20位志工教練和5位黑暗水手進住蘇帆基地，共同用餐、相聚、 生活，進行為期兩天的親海活動，再創視障者水域活動「海邊longstay」的新體驗，希望 帶給黑暗水手們更多感動，也加深明眼人與視障者之間的認識與交流，繼續「成為彼此的 眼」。

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關鍵字：視障,海上,聽音,辨位,黑暗水手,續航,太平洋,明眼人,眼界,蘇帆基金會

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