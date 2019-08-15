32.7萬！　騰訊員工平均月薪再漲8500元　

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸騰訊近期公佈財報，第二季度淨利潤235億元人民幣（下同）（約1057億元新台幣），微信全球用戶數達11.33億人，金融科技收入激增37%，騰訊理財通規模超過8000億大關。此外，騰訊員工月薪在第一季度時已首破7萬元人民幣大關，第二季度繼續加薪，新出爐的平均月薪達到了7.27萬元（約32.7萬元新台幣）。

▲騰訊公佈新季度業績報告。（圖／翻攝新浪財經）

《新浪財經》報導，騰訊最新報表顯示，2019年上半年薪酬成本是242.59億元，員工數按5,631萬人計算，平均半年薪資是43.08萬元，較2018年上半年同期為40.93萬元，半年時間漲了2萬多元人民幣。

從2019年第一季度來看，騰訊員工的季薪資為21.27萬元，即月薪為7.09萬元（約31.9萬元新台幣）。依兩個報表綜合計算，2019年第二季度騰訊員工的季薪資是21.81萬元，即月薪為7.27萬元（約32.7萬元新台幣），又漲了1800元（約8,500元新台幣）。

近期大陸科技業紛紛釋出新一季度的業績報告，騰訊財報顯示，第二季度營收888.21億元，同比增長21%；非通用會計準則下淨利235.25億元，同比增長19%，遠超投行預測的229億元淨利中位數。

▲騰訊遊戲參加上海CHINAJOY展。（圖／CFP）

騰訊財報提到，營收同比大幅增長，主要是受商業支付服務及其他金融科技服務、智慧手機遊戲及其他數位內容銷售所推動，其中手機遊戲營收為212億元。

財報顯示，騰訊在社交、遊戲、數位內容等擅長領域繼續保持優勢，其中微信及WeChat的合併月活帳戶數達11.33億，同比增長7.1%。QQ的智慧終端機月活躍帳戶數為7.07億，相比去年同期下降0.3%。收費增值服務訂購帳戶數同比增長10%至1.69億，其中騰訊視頻訂購帳戶數同比增長30%至9690萬。



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