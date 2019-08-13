卓榮泰臉書發文談香港　國台辦反批民進黨不光彩

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

民進黨主席卓榮泰近日在臉書就香港局勢發文，大陸國台辦發言人馬曉光13日晚間表示，近期香港局勢複雜嚴峻，民進黨及其當局在其中扮演了極不光彩的角色，「我們要正告民進黨及其當局立即收回伸向香港的黑手，否則必將自食惡果。」

卓榮泰12晚間在臉書表示，「香港的流血衝突再次印證文化差異的強制統一註定失敗，無論是美其名為主權回歸、政權移交、九二共識、一國兩制或是武力解放，都會是歷史悲劇。」他還呼籲台灣和國際社會應該大聲疾呼，「維持香港和平穩定，解放軍絕對不能介入」。

針對卓榮泰臉書內容，國台辦在晚間9點時透過新聞稿發出聲明，馬曉光表示，卓榮泰的言論是大放厥詞，企圖對香港近期事態推波助瀾，搞亂香港，「企圖通過污蔑攻擊大陸、詆毀一國兩制，煽動島內民粹，謀取選舉利益，都是不會得逞的。」

他還提到，近期香港局勢中，民進黨及其當局扮演了極不光彩的角色，除了正告民進黨及其當局立即收回伸向香港的黑手，也強調，「在中央政府堅定支持下，香港特別行政區政府、社會各界完全能止暴制亂、恢復秩序，保持香港長期繁榮穩定。」

▲民進黨黨主席卓榮泰日前在臉書發文力挺香港。（圖／記者李毓康攝）