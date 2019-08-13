　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

卓榮泰臉書發文談香港　國台辦反批民進黨不光彩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

民進黨主席卓榮泰近日在臉書就香港局勢發文，大陸國台辦發言人馬曉光13日晚間表示，近期香港局勢複雜嚴峻，民進黨及其當局在其中扮演了極不光彩的角色，「我們要正告民進黨及其當局立即收回伸向香港的黑手，否則必將自食惡果。」

卓榮泰12晚間在臉書表示，「香港的流血衝突再次印證文化差異的強制統一註定失敗，無論是美其名為主權回歸、政權移交、九二共識、一國兩制或是武力解放，都會是歷史悲劇。」他還呼籲台灣和國際社會應該大聲疾呼，「維持香港和平穩定，解放軍絕對不能介入」。

針對卓榮泰臉書內容，國台辦在晚間9點時透過新聞稿發出聲明，馬曉光表示，卓榮泰的言論是大放厥詞，企圖對香港近期事態推波助瀾，搞亂香港，「企圖通過污蔑攻擊大陸、詆毀一國兩制，煽動島內民粹，謀取選舉利益，都是不會得逞的。」

他還提到，近期香港局勢中，民進黨及其當局扮演了極不光彩的角色，除了正告民進黨及其當局立即收回伸向香港的黑手，也強調，「在中央政府堅定支持下，香港特別行政區政府、社會各界完全能止暴制亂、恢復秩序，保持香港長期繁榮穩定。」

▲▼民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會,民進黨黨主席卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨黨主席卓榮泰日前在臉書發文力挺香港。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜
4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了
影／開進台南地下道！5歲、7歲姐妹突安靜…一開口　媽驚嚇指數

關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,民進黨,卓榮泰,國台辦,馬曉光,北京,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／劉鶴與美方貿易代表通話：對9月徵稅進行交涉　雙方未來兩週會再通話！

影／「我打死你」！男子被提醒講電話小聲點...下秒暴怒飛踢

卓榮泰臉書發文談香港　國台辦反批民進黨不光彩

沒交機組人員資料禁入陸領空轉降日本？國泰：讓載客航班先回港

陸官媒稱台對香港伸黑手　陸委會諷：浪費生命發廢文

影／香港機場再癱瘓！　下午4時30分暫停登機服務

影／13歲少女與母親爭吵...從酒店4樓跳下身亡　死前收到訊息「妳在哪個房間？」

影／旅客遭阻登機　香港機場機管局暫停航班登記

新華社點名黎智英、李柱銘為「禍港亂港頭目」：必將自食其果

傳816發動銀行大擠兌！港今年GDP被砍至「0」...居四小龍之末

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

快訊／劉鶴與美方貿易代表通話：對9月徵稅進行交涉　雙方未來兩週會再通話！

影／「我打死你」！男子被提醒講電話小聲點...下秒暴怒飛踢

卓榮泰臉書發文談香港　國台辦反批民進黨不光彩

沒交機組人員資料禁入陸領空轉降日本？國泰：讓載客航班先回港

陸官媒稱台對香港伸黑手　陸委會諷：浪費生命發廢文

影／香港機場再癱瘓！　下午4時30分暫停登機服務

影／13歲少女與母親爭吵...從酒店4樓跳下身亡　死前收到訊息「妳在哪個房間？」

影／旅客遭阻登機　香港機場機管局暫停航班登記

新華社點名黎智英、李柱銘為「禍港亂港頭目」：必將自食其果

傳816發動銀行大擠兌！港今年GDP被砍至「0」...居四小龍之末

可以發懶一整天！義大利推配備70吋4K螢幕的智能床　還能控制燈光、分析睡眠

世界冠軍麵包大師級的中秋禮盒　在「伊甸庇護」歡迎支持訂購

《聲林2》劉思延失戀靠自救　「狂吸這味」秒走出傷痛！

董介白／【分案霸凌】被霸凌的是法官，還是訴訟當事人？

快訊／美對陸「10%關稅」延後！美股三大指數開盤拉高　道瓊狂漲至少400點

快訊／館長宣布參選2020！第一項「政見」出爐　網嚇傻：總統好

快訊／大潮來襲「大雨」又報到！西南風暴雨接力　南高屏3縣市夜發警報

中職／很會吃局數又少失分　紐維拉：相信隊友守備

去東南亞注意！境外移入登革熱「7月以來已破百」前所未見

夏聯／戴維斯復出轟10分7籃板　麥班達：開心看他回來

18歲男持刀挾制長髮妹！　在她耳邊輕語舉刀…警狙擊爆頭

大陸熱門新聞

22歲正妹28樓墜下身亡　家屬..

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出..

颱風天搶修電路…檢修員「被強制..

女大生找工作離奇失蹤...12..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

女子右眼中彈　港記者：她是急救..

13歲少女與母親爭吵...從酒..

8/11警民衝突後…林鄭月娥首..

持續癱瘓香港機場！港網友發起1..

央視體育女神笑林書豪NBA「擦..

香港女右眼破裂恐失明　央視：黑..

香港機場滯留旅客支持示威者

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警..

少女被射爆眼球「恐永久失明」　..

更多熱門

相關新聞

香港機場再癱瘓！13日最新航班異動

香港民眾13日再度前往機場發起集會靜坐，由於客運大樓運作嚴重受阻，香港機管局傍晚5點15分再度宣布，所有航班登記服務已經暫停，請旅客盡快離開客運大樓，受影響旅客請與航空公司聯絡有關航班安排。

時力崩解　民進黨8月完成立委佈局

香港示威收拾亂局易　收拾人心難

認清「今日香港、明日台灣」的條件

毒氣可以用防毒面具擋　恐怖政治氛圍呢？

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看傻

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面