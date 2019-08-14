部分原因是「顧慮台灣」！　分析：解放軍不會輕易進入香港

▲香港機場警民衝突。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

香港反政府示威活動已經進入第10周，目前抗來混亂局勢已經陷入某種僵局，外界關心北京當局是否會對香港動用武力；美國總統川普13日在推特上表示，美國情報指出，香港邊境有大批中國部隊集結，引來憂慮。不過，地緣政治專家認為，北京並不會輕易對香港出手，其中一部份原因是台灣。

綜合外媒報導，華府智庫地緣政治專家、柯林頓時代華府國安會成員梅特爾（Jamie Metzl）認為，北京仍希望香港特區政府能夠解決示威問題，因為北京曾向香港承諾過「一國兩制」，台灣民眾也一直關注香港議題，假如香港「一國兩制」失敗，「台灣人怎麼可能相信一國兩制會是個好方式？」

截至目前為止，北京官方立場僅限於支持香港警察鎮暴的立場。澳洲洛伊國際政策研究所研究員布蘭德（Ben Bland）表示，「北京想透過威脅派解放軍入港，或者以其他直接干預方式，嚇退示威者。」他補充說，「這是很危險的一步，對中國聲譽和經濟而言都是危害。」

德國之聲分析也認為，香港作為國際金融中心，保持長期的穩定對於中國經濟發展而言至關重要，假如中國軍隊進入香港，或者香港警察執法太過暴力，這些畫面都會被國際媒體傳播至全世界，對於北京統一台灣的目標構成影響。

在11日的警民衝突中，香港一名女子右眼嚴重受傷，疑似遭港警開槍射擊頭部，引發香港民眾不滿。示威者於12日起發起「警察還眼」行動，幾乎癱瘓香港機場。

隨著示威者不斷集結，大陸官媒《環球時報》記者付國豪13日在香港機場遭示威者毆打、綑綁。解放軍東部戰區陸軍隨即透過微信公眾號發文說，從深圳出發到香港只要10分鐘，距離香港機場56公里，並配上一張多輛軍綠色卡車停放在深圳春繭體育館的照片，警告意味濃厚。

▼14日仍有少數示威者在香港機場逗留 。（圖／記者黃彥傑攝）

