「又有人被抓走了！」　鹿港崙尾灣河道5天發現2具浮屍　

▲溪州男子跳水，3天後在鹿港崙尾灣被尋獲。（圖／海巡署第3岸巡隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

10日才有浮屍卡在鹿港崙尾灣河道消波塊，14日再度發現第二具浮屍，上午海巡署第三岸巡接到第四巡防區指揮部轉漁民通報發現男浮屍，打撈上岸後，確定是12日在溪洲莿仔埤落水失蹤的鄭男，家屬焦急不已，雖然傷心，但仍感謝海巡人員及警消的協助；漁民則事議論紛紛，「又有人被抓走了。」

彰化縣消防局第四大隊指出，12日上午10時46分接獲民眾報案，表示昨晚其弟弟年約38歲、身著藍衣及牛仔短褲懷疑有可能跳水，疑似11日晚間跳刺仔埤圳，已通知溪州水利站人員將閘門關閉，溪州、二林及埤頭分隊轄區刺仔埤圳流域，由溪州、二林、埤頭派遣消防機車及急流舟搜索各自轄區，另竹塘分隊轄區流域由溪州分隊協助搜索，這兩天大雨中，消防弟兄都在持續搜索，但仍無所獲。

海巡海巡署第3岸巡隊指出，上午9時27分許，漁民於崙尾灣河道口前方約1浬處作業時，發現一具屍體載浮載沉，本隊人員獲報後旋即聯繫消防局第三大隊鹿鳴分隊及彰化縣政府警察局鹿港分局處置，同時協調崙尾灣漁船水○一號船主先行載運本隊同仁前往發現大體海域，經抵達現場後確認為男性，現場由本隊及消防人員共同實施打撈作業，經查證就是失蹤鄭姓男子，立即由警方單位聯繫家屬至現場指認，經家屬確認身分無誤。

不過漁民們都感到非常驚訝又心裡發毛，不到1周竟在同一地點發現2具浮屍，又發生在農曆7月，簡直不可思議。

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