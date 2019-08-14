開GTR將1239萬裝行李箱　6國詐團首腦摩鐵開「笑氣趴」找傳播妹助興

▲警方查扣1239萬現金全裝在行李箱裡。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉／台中報導

有天道盟背景的29歲嚴姓男子，從2017年涉嫌於印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地設立電信詐欺機房，賺進上億元不法所得，刑事局中打第二隊報請桃園地檢偵辦，8日在桃園落網，帶回10人，從同夥共犯家中查扣1,239萬現金、保時捷、BMW GT535轎跑車及一批名錶，上午嚴嫌遭到檢方聲押獲准。

▲警方查扣BMW GT535。（圖／記者陳玉翻攝）

刑警局中打第六偵查大隊第二隊陸續在破獲台灣人在國外設立的詐騙機房，被遣返回國的詐騙要角口徑一致，便開始追查幕後首腦主嫌嚴男，發現嚴以假檢警手法詐騙大陸地區人民，從2017年至今，初步估計已經賺進上億元的不法收入，嚴也因為手邊的錢太多了，出入都以300萬元跑車GTR代步外，甚至花在手遊「課金」的費用，也高達數百萬元。

▲警方查扣名錶一批。（圖／記者陳玉翻攝）

警方指出，嚴嫌還以高額不法獲利成立犯罪組織，吸收桃園地區黑道及毒品慣犯加入，同時接連在台灣、中國、印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等6國以上設立詐騙機房，還經常出國視察收取泰半的詐騙獲利所得。

第二隊隊長徐名谷說，案經警方蒐證完備後，8日會同桃園市、新北市警局刑警大隊同步收網，先在桃園市蘆竹區一間摩鐵逮捕嚴時，嚴與另名友人找了一名傳播妹還在開笑氣趴，同時逮捕總務、會計等9名成員，並查扣放在行李箱的現金1,239萬6,300元整、保時捷、寶馬等自小客車2部、行動電話、高級手錶等證物。

▲警方查扣保時捷休旅車。（圖／記者陳玉翻攝）

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