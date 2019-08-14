台鐵上半年運量、營收大公開！　2天賺1億藏「3大關鍵」

台鐵台北工務段松山道班陳姓司機員，在2018年底駕駛軌道工程車，進入隧道內施工時，好心下車幫同事整理現場，卻因為忘了熄火，也沒拉手剎車，陳男被「溜逸」的工程車撞倒在軌道上再遭輾不治。台鐵和台北工務段王姓段長被依業務過失致死罪嫌移送，但台北地檢署調查後認為罪證不足，14日處分不起訴。