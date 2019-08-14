台鐵上半年運量、營收大公開！　2天賺1億藏「3大關鍵」

▲台鐵日運量較去年同期成長1.8%。（資料圖／記者季相儒攝）
記者胡順惠／台北報導
台灣鐵路管理局14日公佈今年上半年運量營運成果，相較於107年度，客運量每日63.4萬人次，提升至每日64.5萬人次，成長約1.8%；營收也從每日4974萬元提升至每日5016萬元，提升近1%。台鐵局運務處營業科科長王文謙表示，主要是受到天災影響較少、支援各地方活動、假期天數等影響，尤其初三運量創新高，每日客運量達90萬人次，2月份提升非常明顯。
王文謙說，跟107年同期比較，運量提升1.8%、營收提升0.9%、延人公里提升1.5%，這三個交互影響的因素，1、2、3、6月份都是成長，尤其2月分大幅成長，主要是因為107年2月花蓮發生大地震，許多人退票，今年2月春節連續假期適逢花博、屏東燈會帶動人潮，較去年同期成長7.3%。
貨運部分，王文謙表示，貨運運量增加原因為台泥公司跟幸福水泥公司，較107年同期運量共增加19萬噸，增加600萬元收入；今年新增台泥與澤豐礦業，較107年同期運量共增加2萬噸，黏土貨品收入增加約400萬元。
王文謙說，蘇花改工程7月已完工，台鐵下半年會持續觀察，蘇花改完工後會不會減少砂石、水泥貨量。
▲台鐵運務處營業科長王文謙。（圖／記者胡順惠攝）
觀察台鐵運量營收資料，105年上半年每日運量62萬9490人次、每日營收5084萬8247萬元；106年上半年每日運量64萬140人次、每日營收5102萬2715萬元；107年上半年每日運量63萬4404人次、每日營收4968萬7172萬元；108年上半年每日運量64萬5881人次、每日營收5016萬7891萬元。
台鐵表示，103年7月鐵路電氣化完工，加上普悠瑪、自強號陸續進來，讓東縣服務品質提升，103至104年創高峰後，曾達單日68萬左右旅運量，105-108年之間微幅下降，主要是受到天災影響，但運量仍維持穩定起伏。
營收部分則要考量旅客為長途或短途搭乘。台鐵解釋，台鐵70公里以下，刷悠遊卡不限車種都可以搭，佔65%運量以上，悠遊卡使用越多，對營收反而是下降，如果是買對號列車車票，營收才會扎實收入。