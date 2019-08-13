60億大紅包！感謝清潔隊　蘇貞昌送新制服預算達3億

▲行政院長蘇貞昌出席「向全國清潔人員致敬 因為有您環境更美麗」感恩餐會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌13日出席在圓山飯店舉辦的「向全國清潔人員致敬 因為有您環境更美麗」感恩餐會，他致詞時向現場清潔隊員致敬，讓台灣從國際上的垃圾島轉變成回收名列前茅的國家。蘇貞昌這次也帶來總值60億元大紅包，其中包含全新制服，預算達到近3億元。

蘇貞昌致詞時表示，今天是「院長請（清潔）隊長」吃飯，特別要求環保署長張子敬安排在台灣最高檔的的大廳，要好好慰勞清潔隊員的辛勞。蘇貞昌三度鞠躬向清潔隊員致敬，感謝他們把台灣從垃圾島變成真正的美麗寶島。

除了請清潔隊員吃大餐，蘇貞昌提到，清潔隊員工作繁重，卻常常遭受異樣眼光，因此規畫要讓全台灣3萬3千多名清潔隊員都能穿上具備吸汗、透氣的新制服，制服包含2件短袖、2件長袖及防風防水外套，一整套約一萬元，總計預算約3億，將由行政院要求主計處編列特別預算。

除了3億元的新外套，另外也將改善清潔隊內部環境，提供安全的作業、舒適的休息空間，預計4年投入50億元；以及購置低碳垃圾車，汰舊換新資源回收車、清溝車、重機具等，共5.7億；另外，還有沐浴盥洗設施更新，包括預鑄式盥洗設施、洗衣機，要讓清潔隊員能乾乾淨淨回家，需1.3億元。住、穿、洗、行各方面改善，預計花費近60億元。