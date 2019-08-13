　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

60億大紅包！感謝清潔隊　蘇貞昌送新制服預算達3億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌出席「向全國清潔人員致敬 因為有您環境更美麗」感恩餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席「向全國清潔人員致敬 因為有您環境更美麗」感恩餐會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌13日出席在圓山飯店舉辦的「向全國清潔人員致敬 因為有您環境更美麗」感恩餐會，他致詞時向現場清潔隊員致敬，讓台灣從國際上的垃圾島轉變成回收名列前茅的國家。蘇貞昌這次也帶來總值60億元大紅包，其中包含全新制服，預算達到近3億元。

蘇貞昌致詞時表示，今天是「院長請（清潔）隊長」吃飯，特別要求環保署長張子敬安排在台灣最高檔的的大廳，要好好慰勞清潔隊員的辛勞。蘇貞昌三度鞠躬向清潔隊員致敬，感謝他們把台灣從垃圾島變成真正的美麗寶島。

除了請清潔隊員吃大餐，蘇貞昌提到，清潔隊員工作繁重，卻常常遭受異樣眼光，因此規畫要讓全台灣3萬3千多名清潔隊員都能穿上具備吸汗、透氣的新制服，制服包含2件短袖、2件長袖及防風防水外套，一整套約一萬元，總計預算約3億，將由行政院要求主計處編列特別預算。

除了3億元的新外套，另外也將改善清潔隊內部環境，提供安全的作業、舒適的休息空間，預計4年投入50億元；以及購置低碳垃圾車，汰舊換新資源回收車、清溝車、重機具等，共5.7億；另外，還有沐浴盥洗設施更新，包括預鑄式盥洗設施、洗衣機，要讓清潔隊員能乾乾淨淨回家，需1.3億元。住、穿、洗、行各方面改善，預計花費近60億元。

ET快訊
媽扛房貸+全家開銷「6萬月薪噴光」　爸年賺200萬...0支
快訊／洪慈庸宣布退出時代力量！全黨僅剩2立委
男抱6箱「搬N趟狂掃」　他逛好市多看傻：那麼好吃？網推爆Q又
快訊／洪慈庸傳將宣布退出時代力量！16:20召開記者會　

關鍵字：蘇貞昌,清潔隊員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

不願加入柯文哲民眾黨　李婉鈺斷言：郭柯王合作才會勝選

楊秋興轟韓國瑜「小三夜店進行式」怎處理？國民黨高市黨部：黨中央決定

大啖麻竹筍風味餐　盧秀燕：今年跨年晚會首次移至太平

「韓式責任制」遭質疑沒上班時間　王淺秋：回到家往往也還在處理公務

郭台銘辦公室證實：柯陣營來電提及周四會面時間

60億大紅包！感謝清潔隊　蘇貞昌送新制服預算達3億

快訊／洪慈庸哽咽宣布退出時代力量　全黨僅剩2立委

快訊／洪慈庸16:20召開記者會　傳將宣布退出時代力量

韓國瑜遭爆中午才上班…侯友宜：其實市長很辛苦　我一天工作16小時

韓國瑜還有更大未爆彈？　姚江臨：選舉就像出麻疹

不忍愛女失望　單親媽扮日本美男拍父親節合照

住汽車旅館！換3房遇7怪事　退房後…老公爆「有人和我拉門」網嚇壞

影／女嬰出生插管喝奶！「鼻孔僅10/1大」急哭媽...醫：產檢也驗不出

《航海王》劇場版台灣上映！　影城搶先推出Q萌限定周邊

體育表演會走向國際化　9月21日邀韓國K-Tigers來台獻技

吊籃18米高墜地2死　林妙姿：檢視縣內高風險作業環境

32歲希伯特遭NBA新球風淘汰　轉任七六人教練　

「想跟妳築愛巢」他逗得純情熟女高潮不斷給錢　爽撈202萬跑去跟別人結婚

中元普渡拜泡麵　台酒3款口味夯到狂攻人氣榜TOP 1～3

紀念823砲戰61周年　新北副市長謝政達到場追思

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

陸軍2自殺7天3死！國防部下令..

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有..

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書..

快訊／傳洪慈庸宣布退出時代力量

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

韓國瑜醒了！8點召開防災會議忙..

洪慈庸哽咽宣布退出時代力量

韓國瑜賴在家是責任制　網友戰爆

柯文哲：落跑沒一個好下場

陳宏昌第二？　姚江臨要求開除楊..

即／韓國瑜：溫良恭儉，再也不讓

6天直擊「韓式責任制」 上班日..

韓國瑜市長任內　真有去過夜店一..

高閔琳轟韓國瑜臉書意外掃到花媽..

更多熱門

相關新聞

柯文哲批「飲鴆止渴」　蘇貞昌挺蔡英文：兩岸關係用盡心力

台北市長柯文哲12日接受專訪時指出，總統蔡英文兩岸政策本來是沒有這麼辣，本來很穩健，但沒辦法民調掉下去，這個就是「飲鴆止渴」，對台灣整個長期發展是不好的。行政院長蘇貞昌13日受訪時力挺蔡英文，「蔡總統對兩岸關係用盡心力」。

中油年終領4.4個月挨批　蘇貞昌：國營事業考評有一定作業程序

韓國瑜遭爆中午才上班　蘇貞昌：我每天很早出門 首長工作不簡單

韓國瑜被轟「吃喝玩樂抱女人」 蘇貞昌苦勸：拜託把市政做好

蘇貞昌摔筆　陳佩琪：為何告贏？

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面