0-6歲國家養？　郭台銘：回去跟你們爸媽說再來多一點弟弟妹妹

▲郭台銘出席永齡鴻海希望小學。（圖／翻攝郭台銘臉書直播，下同）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選結束後，7月底歸國後都沒公開行程，他14日現身永齡鴻海希望小學，雖未明說0-6歲國家養的政策，但他打趣地問台下同學說，「我希望回去可以跟你們的爸爸媽媽說，可以再多一點弟弟妹妹。」

郭台銘為永齡鴻海希望小學的創辦人，創立宗旨為輔導學童改善學習落差，他14日上午出席永齡鴻海希望小學「夏日英雄大會暑期成果展」。郭台銘一上台就熱情跟台下小朋友打招呼，還「give me five」。他表示，自己出國兩個禮拜，一回來參加公開活動就選擇在永齡鴻海希望小學，非常高興跟大家在一起，為什麼會選擇第一個行程跟小朋友在一起？因為小朋友就是國家未來主人翁，他們年紀已經大了，以後也會被淘汰，國家的希望與發展在孩子身上。

郭台銘提到，幾十年前，他也是學童的時候，很多老師都跟他說，只要認真努力 ，看準誰是你學習對象，有一天你也會站在台上，也希望由台下的同學以後來當當校長，培養未來的學生，「人生就是一個舞台，今天我站在這裡，明天輪你們站在這裡」。

郭台銘問台下的同學們「希不希望再有弟弟妹妹？」不過，有不少同學說「不希望」郭台銘則說，多一點兄弟姊妹，將來出去外面做事、做事業，都有很多的好處，彼此幫忙、彼此學習。

郭台銘提到，自己有5個小孩8個孫子，每次都喜歡看到他們玩在一起，這樣他們可以瞭解團體生活，「希望回去可以跟你們的爸爸媽媽說，可以再來多一點弟弟妹妹」

郭台銘雖沒明說「0-6歲國家養」政策，但在歸國後第一個公開場合呼籲台下同學回去跟爸媽說「可以再來多一點弟弟妹妹」，其動機引人聯想。

另一方面，「郭柯王」結盟的態勢越來越明顯，郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人預計18日在桃園一同出席宗教活動，以公開的形式「自然合體」。面對媒體追問政壇動向，郭台銘始終不願多說，僅回「等三人會面之後再說」。

台北市長柯文哲14日出席內湖區里長座談，他證實這項消息，並說「還是先公開亮相，後面再開始談」。