500元擁千萬豪宅！台中購物節最後一週好禮壓軸送　還有總統套房等你入住

▲台中購物節為期40天，只要消費滿500元就可參加抽獎，週週抽出好禮，最大獎為千萬豪宅。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

生活中心／台中報導

為期40天的台中購物節7/10開跑，週週抽出汽車跟總統套房，還有電動機車、掃地機器人、3C用品等多項好禮，至今已吸引近20萬人參與，2萬多家優惠商家加入，並創造超過10億的累計消費，上週末8/11（日）在光復新村舉辦的抽獎活動抽出百萬名車，掀起活動另一波高潮，透過商家優惠及豐富大獎的搭配，只要消費滿500元就能參加抽獎，成功吸引全國各地民眾利用暑假來台中購物。台中購物節進入最後一週，好禮沉甕底，8/18就會抽出今年度最狂大禮─千！萬！豪！宅！

▲台中市政府祭出多樣獎品，週週抽汽車，8/11抽獎活動抽出百萬名車，掀起今年台中購物節另一波高潮。（圖／台中市政府提供）

台中購物節最後一週的抽獎活動在台中市政府舉辦，由九天民俗技藝團開場，現場不僅規劃積木跟彩繪DIY活動，還有攤位展售及趣味人體娃娃機體驗，最後一週抽獎活動共20位幸運兒可以獲得壓軸好禮，活動地點不僅有「臺中GO物寶」限定版寶物大放送，出示購物節App還能參加現場抽獎，藍芽耳機、自助午茶等超值好禮等你帶回家，按讚「臺中購物節」FB粉絲專頁再送限量禮品。等待抽獎的時間台中市政府也貼心安排音樂饗宴，以及精彩魔術表演，這個週末最佳行程就是攜家帶眷來台中血拼、抽大獎。

▲有看過抽獎抽豪宅的嗎？台中購物節給你！首獎位於北屯區，新成屋含車位，總價破千萬！（圖／台中市政府提供）

消費滿500元即可參加抽獎，如到優惠店家消費，以消費金額3倍計算，抽獎機會大增，首獎為北屯區四平路「晴山居」，2房2廳2衛新成屋、兩面採光、附平面車位，位置優、鄰近商圈、國小，周邊還有雙公園，生活機能優，豪宅總價破千萬，初估稅金約100多萬元，抽中豪宅的幸運兒免擔心，稅金將由台中市政府代繳，只要500元就能入主千萬豪宅，這麼好康的事情絕對不是在做夢，台中市政府大手筆祭出名車、豪宅等多項好禮，就是為了要幫台中市炒熱買氣，打出「全城on Sale」的標語，遊客風靡、市民有感、店家賺錢賺到來不及，整個台中市一起拼經濟。

▲這週末就是台中購物節壓軸，現場活動安排精彩可期，快揪親朋好友一起共襄盛舉，千萬豪宅得主可能就是你。（圖／台中市政府提供）



發票登記時間於8/18中午12點止，每張發票、收據限登錄乙次，逾期未登錄或是資料不正確都無法參加抽獎，手上有發票還沒登錄嗎？千萬別錯過難得的好機會，週末就跟親朋好友約在台中市政府共襄盛舉，一起見證千萬豪宅得主誕生。

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