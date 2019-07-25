給假鈔被抓包！大媽秒「塞嘴裡吞肚」滅證裝死：叫警察幹嘛

▲大媽拿假鈔被抓包，轉身直接吞肚滅證。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

記者何文君／綜合報導

江蘇南通市一名大媽到水果店買水果，掏出100元人民幣付錢時，當場被店員識破是假鈔，立刻遭到壓制；未料下秒她竟趁亂把假鈔塞進嘴裡一口吞下，還裝無辜說自己根本還沒付錢，誇張行徑全都被監視器拍下。

從監視器畫面可見，大媽一進來就在貨架上挑了一個價值8.8元人民幣(約40元新台幣)的水果，並告知店員「沒零錢了」，掏出一張百元鈔付款。店員一接過手就驚覺觸感有異，發現是假鈔，趕緊通知老闆。3人在店內拉扯半天瘋搶那張假鈔，大媽眼看逃不掉，竟一個轉身迅速把鈔票塞進嘴裡吞下肚！

▲大媽拿假鈔付款，堅稱「沒零錢」。

等到警方到場，大媽卻裝得一副無辜樣，直說自己根本還沒付錢，也沒證據說她拿假鈔，反嗆店員「叫警察幹嘛」，雙方對峙好一陣子才和解。

事後店家將監視器畫面曝光，明顯拍下大媽搶過紙鈔後「直接吃了」，店員表示，看見對方把紙鈔吞下時，嚇得說不出話，但仍痛恨這種行為，「有手有腳幹嘛做這種事情」。

▲店員想從大媽嘴裡搶回假鈔，卻被反嗆「沒證據」。

網友看了紛紛表示，鈔票上有很多細菌，「這都能吃，看了都難受」、「以為把錢吞了就沒事，太天真了」、「沒了證據，但事情鬧上新聞，現在大家都知道了。」

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