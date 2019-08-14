沒錢付醫藥費！7旬老翁報警預告...殺妻後自轟3槍

▲瓊斯與妻子派翠西亞因負擔不起醫藥費選擇走上絕路。（圖／取自Facebook）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國華盛頓州一對年過70的老夫婦因繳不起醫療費企圖尋短，7日上午8時30分許向警方報案稱「我要開槍自殺」，並表示會留下相關資訊，瓦特康郡警察局接線員試圖將對方留在線上未果，當警方抵達老夫婦的住處時，發現兩人已陳屍於家中，頭部及身體多個部位中彈。

據《華盛頓郵報》（WP）報導，警方約在15分鐘後抵達瓊斯的住處，看見他和妻子派翠西亞躺在一起，判斷兩人是因槍傷過重身亡。華盛頓州瓦特康郡（Whatcom County）法醫表示，死者為77歲的瓊斯（BrianJones）和76歲的派翠西亞（Patricia Whitney-Jones），並說明瓊斯將半自動手槍瞄準妻子的頭部後方射擊一次，然後轉向自己射擊三次，其中一次瞄準於頭部。

瓦特康郡警察局表示，「幾封遺書提到妻子面臨嚴重醫療問題，並表示擔心兩人沒有足夠資源支撐醫療費用。」警長艾福（Bill Elfo）說：「很不幸地，有長者覺得自己陷入絕境，把殺人後自殺當作唯一的選擇。」

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）向來批評處方藥物成本飆漲，並提倡「全民聯邦醫療保險」（Medicare for All）。他昨天在推特上談到上述案件，呼籲全國「推動讓健保成為一種權益」並寫道「除了我們以外，地球上沒有任何一個大國會發生這樣的悲劇。」

據「哈芬登郵報」（HuffPost）網站報導，有約750萬名65歲以上美國人無法負荷他們的醫療花費，更有受訪者表示，他們買不起的藥物有8成是治療重病的必須藥品。美國網路新聞媒體《Buzzfeed》也曾報導，美國65歲以上民眾2014年醫療支出每人直逼2萬美元（約新台幣63萬元），是兒童每人3749美元的5倍多，也幾乎是19到64歲民眾的3倍。

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