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美國直擊／Note 10、Note 10+亮相　S Pen遠端控制讓你化身魔法師

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者邱倢芯／紐約報導

三星電子在紐約正式發佈了新一代旗艦新機Note 10與Note 10+，這款新機最有趣的地方，就是三星將Note手機特有的S Pen手寫筆變成了像是魔法權杖一樣，揮一揮就能遠距操控手機！《ETtoday新聞雲》記者此次也搶先體驗到了Note 10手機新功能，並整理出新功能的有感提升。

▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Note 10。（圖／記者邱倢芯攝）

喜歡標重點？Note 10這次讓你上色又加粗
「Note」手機，顧名思義就是要讓你隨時都可以掏出手機與S Pen，在毫秒間就能註記下筆記，因為靈感往往不趕快記下來可能就會忘記；這次Note 10讓你不再只能無聊的手寫筆記而已，而是更進一步地讓你可以標注重點，舉凡手寫字體加粗、標色。

除此之外，這次Note 10還支援手寫辨識功能，讓你的手寫文字轉存成不同的格式（Word、PDF、Text、圖片），只要在用S Pen寫完文字後再用手指輕戳手寫字，即可快速將手寫字轉換成可用裝置直接編輯的文字檔。

你可能會疑惑為什麼不能直接用S Pen輕戳手寫字就可轉換成文字檔，其原因在於，手機會將S Pen輕戳螢幕的行為判定為使用者仍繼續在書寫。

而在選擇將手寫字轉成Word檔案時會有兩種模式，一個是可編輯的文字檔，一個是手寫筆跡的圖片檔。讓你的手寫筆記不再是不能傳給他人編輯的檔案；據了解目前手寫辨識已可支援62國家語言。

另外，Note手機的隨手便利貼功能即便是在手機螢幕關閉的情況下，你只要直接將筆抽出亦可直接寫筆記；而且以往只支援手持手機直向書寫，這次也開放可橫向握持寫字。

▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

S Pen加上六軸感測器　讓你控制手機好像魔法師
從S Pen的功能變化就可看出，三星有多在乎這支手寫筆。Note 10的手寫筆在今年的「進化」當中，加入了六軸感測器，可支援遠端控制相機、媒體瀏覽器、音樂、影片等功能。

▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

而最有梗的地方就在於，當你按下筆上的小按鈕時同時在輕輕揮舞S Pen，你就會像是魔法師在施魔法一樣；像是在拍照功能中，除了先前按一下按鈕就可實現遠端拍照外，這次還特別加入了按下按鈕的同時向左右揮動即可變換拍照模式，上下擺動則是切換前後鏡頭；而如果你是向右畫圈是鏡頭Zoom In，向左畫圈鏡頭Zoom Out，Zoom In與Zoom Out的程度多寡取決於你畫的圈數有多少。

S Pen的電池電量為0.35mAh，待機時間為10小時，其搭載的電池為鈦酸鋰電池（LTO），筆在距離手機十公尺以內的距離都可以操控裝置；而除了上述可控制功能外，三星也將開放SDK支援第三方開發。

▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

加入新一代Samsung DeX　打破手機與電腦的距離
過去的Samsung DeX使用者必須要使用HDMI連接手機與螢幕才可使用，而這次三星將Samsung DeX加以升級，讓你只需要透過USB Type-C的傳輸線連接電腦端，即可啟動手機內建的Samsung DeX功能。

但是Samsung DeX有什麼好？你可以透過電腦鏡射手機畫面，查看通知、接收回覆訊息甚至管理相簿，更直覺的操作，跨越不同平台的藩籬，享受真正的多工生活。支援Windows 10、Windows 7、Mac OS。

▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

不過你一定會想，手機與電腦間無縫連動勢必還是透過無線傳輸才會比較方便；也因此，本次Note 10也特別與微軟戰略合作，只要消費者利用手機登入微軟帳號，即可在電腦端做到手機訊息、應用程式通知、螢幕投影、來電通知，以及最新25張圖片查看；未來也規劃可直接在電腦端直接做來電應答（接電話）的功能，不過根據官方表示，來電應答功能最快也要等到今年第四季才會推出。

影片一站式錄影、編輯、上傳才是主流
三星發現，現在有許多人喜歡拍影片勝過拍照，也因此在Note 10手機上加入了影片拍攝與編輯的元素。

例如景深特效，這個功能過去在三星的其他款手機上已出現過，不過大多僅侷限在拍照功能上，而這次 Note 10則是將景深特效直接加到影片錄製功能上，且不僅主鏡頭拍攝時可添加這項特效，即便是前鏡頭也有景深預覽錄影的效果。值得注意的是，這次的景深特效除了背景柔焦效果外，還增加了散景、抽色，以及雜訊。

此外，這次Note 10手機也加入了遠距焦點收音的功能，也就是說，你正在拍攝一群人，當中僅想清楚收錄其中一人的聲音，那麼就手指輕戳螢幕上的那個人（對焦），那麼手機麥克風就會指向性地收錄那個人的聲音；為了達到這項功能，Note 10這次放了三顆麥克風，分別在裝置上下，以及後鏡頭上各一顆。再來，本次也特別支援超穩定動態攝影，以增加縮時攝影畫面錄製穩定性。

▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

上述所提及的都是「錄製」的部分；而在影片編輯的部分，這次內建的編輯功能相當有趣，你可以利用S Pen在影片上直接繪製文字、加入可愛的小圖案，甚至是做出文字書寫軌跡都不是問題。

另外你也可以直接在手機當中將幾段影片接起來，做簡單的轉場；若是成品不錯，那麼你就可以直接使用手機將影片上傳到影音平台上發布。如果覺得內建的轉場特效不夠也沒關係，三星這次也有與Adobe Rush合作Galaxy優化功能，不過這項功能須額外下載，不過Note 10用戶也將獲得較為優惠的價格。

既有功能增添小彩蛋
另外，本次推出了Note 10手機在「螢幕錄製」功能上也加了一點小彩蛋；使用者可以選擇在錄製螢幕時，選擇要不要加入自己的自拍人像，因為在螢幕錄製時你說話的聲音也將被一併錄下，有便於例如手機功能上的解說。

而在錄影功能方面，這次還加入了手繪動態攝影AR Doodle，這項功能超級可愛；當你在錄攝人物時，你可以用S Pen在人臉上作畫，像是畫貓鬍子、小皇冠等，且手機具有臉部追蹤辨識的功能可讓圖案隨著臉部移動。

▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

也就是說，假若你在A的臉旁畫上一顆愛心，那麼在鏡頭轉向B時就不會顯現，再將鏡頭轉回A時愛心又會出現，Note 10一次最多可繪製三個人的圖案。

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關鍵字：三星,Note 10,Note 10+,S Pen,手寫辨識

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