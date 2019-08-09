Note 10問世　達人認為機身設計最亮眼、螢幕錄製有明顯進步

▲手機王網站總編輯張立安認為，Note 10系列手機最亮眼的就是外型的設計。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／紐約報導

三星電子全新Note系列手機Note 10於台灣時間8日亮相，這款新機最大的亮點莫過於可以使用S Pen手寫筆進行前後鏡頭、拍攝模式的替換，以及鏡頭Zoom-in、Zoom-out的操控等；不過，手機王網站總編輯張立安認為，Note 10系列手機最亮眼的就是外型的設計。

張利安指出，Note 10無論是外型還是握持感都不錯；Note 10跟Note 9比起來機身較輕薄，在握感上的感受也較前幾代Note手機好。再者，因為採窄邊框的設計，因此即便機身尺寸與Note 9差不多，但是螢幕占比卻相對高很多，視覺感受更棒。

而在軟體功能方面，張利安則認為，這次的「螢幕錄影」功能有明顯的進步；這次的螢幕錄影功能搭配上前鏡頭拍攝，可允許使用者將自己的影像放進去，讓介紹式的影片內容不再只有單調的操作方式講解，還可以多一些強烈的個人感。

這次的螢幕錄影功能，最適合那些需要使用手機講解功能應用，或者是開啟瀏覽器去講解其他知識，或是樂於分享新知的族群。

在S Pen新操作方式方面，張利安認為，新增的手勢控制功能都不錯，不過卻也給人一種「有點可惜」的感覺。他解釋，這些功能早在2018年發表Note 9 S Pen遠端操作功能時，就應該一起推出了，雖然現在提供這些功能其實也沒有不好，但會讓人覺得「是不是早該有了？」

換句話說，這次推出S Pen的新手勢控制功能雖然很有趣，但是相對地驚艷度不若去年Note 9 S Pen遠端操作推出時來得高。