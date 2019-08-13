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高速過彎撞電桿翻覆「引擎噴飛」　駕駛自行爬出僅輕傷

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▲桃園市黃姓男子13日上午駕車經過龜山區樹人路段，疑似速度過快失控撞電桿翻車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子13日上午駕車經過龜山區樹人路段，疑似速度過快失控撞電桿翻車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子13日上午駕車行經龜山區樹人路段，突然失控撞上路旁電線桿翻覆，因撞擊力道大，車體嚴重毀損，連引擎都噴飛在路旁，黃男事後自行爬出車外求救，奇蹟似僅受輕傷，警方處理時黃男酒測值為0，初步研判應該是過彎時速度過快失控撞上路旁電桿翻覆，警方將調查肇事真正原因。

▲黃姓男子13日駕車經龜山區樹人路段，疑車速過快撞上電桿翻車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲黃姓男子13日駕車經龜山區樹人路段，疑車速過快撞電桿翻車，車輛嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，22歲的黃姓男子13日上午9時許，駕車經過龜山區樹人路往林口方向，在轉彎處前突然衝撞路旁電線桿，車輛翻了好幾圈才停下，連引擎都飛出來，車體嚴重毀損變形，幸好未波及附近車輛行人，黃男事後從翻覆車體爬出，包括左臉、左大腿等處都有擦傷，所幸意識清洗沒有生命危險，救護車送醫途中，黃男還能以手機與朋友聯絡。

▲黃姓男子13日駕車經龜山區樹人路段，疑車速過快撞電桿翻車，車輛嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲黃姓男子13日駕車經龜山區樹人路段，疑車速過快撞上電桿翻車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據附近住戶透露，案發時聽見一聲巨響，出門查看後發現轎車已翻覆四腳朝天，駕駛自行爬出駕駛座，趕緊打電話通報，但因撞擊力大，整輛車已嚴重扭曲變形，引擎都噴飛至路旁，駕駛居然僅受輕傷，算是運氣很好了。

警方為黃男進行酒測，酒測值為0，初步研判應該是車速過快肇事，已調閱路口監視器了解案發經過，肇事原因還在調查中。

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