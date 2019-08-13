蔡英文出席靈鷲山水陸空法會　期盼香港社會回歸穩定

▲蔡英文總統13日出席靈鷲山水陸空法會，進場時向與會人士雙手合十祈求國泰民安。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

總統蔡英文13日上午出席「2019靈鷲山第26屆水陸空大法會」時，針對香港最近爆發一連串衝突事件表示，對於香港這幾天發生的衝突，確實讓很多世界上關切香港的自由民主發展的人感到憂心，希望香港當局跟香港人民能夠坐下來溝通對話，誠心面對香港人民對自由民主的期待，也希望能夠正面對應，讓香港整個社會可以回歸穩定。

蔡英文總統上午出席位於桃園市巨蛋體育場舉辦的靈鷲山水陸空法會，陪同者包括總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、桃園市長鄭文燦、靈鷲山護法總會副總會長何語、開山住持心道法師等人。

▲蔡英文總統13日出席靈鷲山水陸空法會，祈願臺灣四時無災、國泰民安。（圖／記者沈繼昌翻攝）

會後，蔡應文回應媒體有關南部淹水災情時指出，我們隨時都有掌握南部水災情況，行政院蘇院長已經指派副院長陳其邁南下整合指揮救災的事宜，另外也與台南市黃市長通過電話了解情況，整個過程中我們隨時都會注意，中央會全力提供協助。

對於香港最近一連串衝突事件，還有包括醫護人員受傷情況、機場關閉等情事，蔡英文認為，這些衝突確實讓很多世界上關切香港自由民主發展的人感到憂心，尤其是昨天年輕醫護人員受傷事件，讓大家感到非常不捨，我們希望香港當局可以跟香港人民坐下來溝通對話，能誠心面對香港人民對自由民主的期待，希望能正面對應，讓香港整個社會可以回歸穩定。

▲蔡英文針對香港爆發抗議衝突指出，希望香港當局與人民正面對應，讓社會回歸穩定。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，台北市長柯文哲最近批評兩岸政策之前是穩健的，之後變成辣台派後有產生變化，蔡英文說，從執政以來，其實都以維持兩岸和平穩定跟區域和平穩定，是我們最重要執政目標，但作為一個執政者、國家的總統，我們不能夠讓台灣主權一點一滴流失，所以中國方面提出一國兩制、台灣方案的時候，身為國家領導人，必須要站出來講清楚，一國兩制我們沒有辦法接受，讓中國不要誤判，讓國際社會對我們的態度不要誤解，那我們採取一個很堅定的態度來面對，柯主席所做的評論，確實跟國際社會對我們處理兩岸關係，或區域問題評價，落差是蠻大的，也太以自己為導向。

目前根據總統民調，整個已超越韓國瑜，另外一份民調，似乎總統是上升了但黨是下降的，蔡英文強調，民調在不同時間點有不同調查方法，中間也有民調背後的思考，我們都做參考，但整體來說，我們對明年初的選情，大致對總統與立委，都是有信心的。

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