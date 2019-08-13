3歲女驚曝「爸爸摸、舔尿尿的地方」　寄養家庭通報檢不起訴

▲桃園市有家暴前科男子今年3月間返回桃園住處，疑對3歲女兒以舌舔與撫摸私處遭社工通報偵辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

曾有家暴前科男子今年3月間返回桃園住處時，疑對僅3歲女兒有撫摸與舌舔私處等行為，小女孩返回寄養家庭時，向寄養媽媽透露尿尿地方紅紅的，因為「爸爸摸、用舔的」等語，社工發現後向警方提告；檢方認為，小女孩說媽媽與爸爸都有幫忙擦藥，沒提到用舔的等語，不足認定父親有對其猥褻行為，偵結加重強制猥褻罪予以不起訴處分。

檢警調查，這名男子去年曾違反家暴法，3歲女兒被安置在寄養家庭，縣市政府今年1月起啟動漸進式返家計畫，今年3月15日至18日小女孩返回桃園市與父母同住，但返回寄養家庭後，社工諮詢發現小女孩自述尿尿地方紅紅的，因為「爸爸摸、用舔的、媽媽去上班、爸爸照顧我、爸爸有說不能說、不要爸爸再舔自己了」等語，社工質疑小女孩可能遭父親猥褻因而報警偵辦。

檢警偵訊時，男子否認有任何犯行，辯稱女兒返回桃園時只在家裡待2天，隔天他與妻子南下掃墓，送回寄養家庭前曾為女兒換過尿布，掃墓完女兒尿布還未脫下，因為很累了先睡覺，後來妻子帶女兒去逛街，回家時，妻子曾說女兒下面覺得痛痛的，疑似尿布疹症狀，有拿藥幫忙擦私處。

社工詢問小女孩回答時「沒有恐懼情緒，反而比較像是在玩一種遊戲，然後自己透露秘密了，有背叛爸爸的那種害羞感，再觀察」，檢方詢問小女孩對於父母與寄養媽媽都表示「喜歡」，尿尿地方已不會痛了，爸爸、媽媽都會用手在尿尿地方擦藥，媽媽也知道並沒有人用舌頭舔她等語。檢方認為，包括社工、寄養媽媽與小女孩媽媽都沒有提到舔等語，也沒有講得很具體，不足認定男子確實對小女孩有加重強制猥褻等行為，復查無其他積極證據認為男子有何犯行，偵結予以不起訴處分。

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