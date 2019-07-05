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企圖殺3個月嬰兒摀口鼻　「天人交戰」阿嬤報警後拒絕作證…媽媽獲不起訴

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▲桃園市張姓女子今年3月間因細故與媽媽爭吵，以手摀住3月大兒子被媽媽阻止報警。（示意圖／pixabay）

▲桃園市張姓女子今年3月間因細故與媽媽爭吵，以手摀住3月大兒子被媽媽阻止報警。（示意圖／pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女子2018年12月未婚產子，2019年3月間疑因產後憂鬱症發作與媽媽爭吵，看到躺在床上僅3個月大的兒子竟遷怒於他，以手摀住兒子口鼻直呼：「都是小孩害的，我要讓他死掉」等語咒罵，媽媽見狀立即將張女手撥開，還好小孩無恙，警方據報後依殺人未遂罪嫌送辦；桃檢偵訊時，張女否認有殺人犯意，媽媽則行使「拒絕證言權」，桃檢5日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，45歲的張姓女子有固定男友，2018年12月產下一子，張女獨自帶著嬰兒與媽媽共同照顧，疑因男友不願娶她而罹患產後憂鬱症，2019年3月間，張女與男友私下持續聯絡，張母發現後斥責，母女倆因此產生口角。

張女盛怒之下，遷怒躺在床上的兒子，以手摀住兒子口鼻處，並直呼「都是小孩害的，他是孽子，一切都是他害的，我要讓他死掉」等語，張母見狀立即將張女的手撥開，嬰兒才倖免於難，但張母仍然報警處理，警方依殺人未遂罪嫌將張女移送桃檢偵辦。

桃檢偵訊時，張女否認有殺人意圖，到場游姓與張姓員警則確認嬰兒未受傷，張母出庭時則行使「拒絕證言權」，桃檢認為無證據可證明張女有殺人意圖，偵結予以不起訴處分。

依據《刑事訴訟法》第180條規定，證人有下列情形之一者，得行使拒絕證言：1、現為或曾為被告或自訴人之配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬者。2、與被告或自訴人訂有婚約者，證人如有上述關係者，在出庭時得行使「拒絕證言權」，不需向司法官做任何證述。

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關鍵字：未婚媽媽,產後憂鬱,手摀住嬰兒口鼻,檢不起訴

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