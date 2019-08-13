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嘉義市推友善哺集乳室　中華郵政、嘉義地檢署等獲優良認證　

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▲▼ 嘉義市打造優良哺集乳室空間，多單位受獎。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義市打造優良哺集乳室空間，多單位受獎。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局推動優良哺集乳室認證，13日上午於通過認證的「中華郵政股份有限公司嘉義郵局」辦理授證暨觀摩，衛生局局長張耀懋頒贈優良哺集乳室認證標章，表揚9家通過認證單位。嘉義郵局吳信陵經理以男性的角度分享營造友善母乳哺育室歷程，他說通過認證是最好的肯定。

▲▼ 嘉義市打造優良哺集乳室空間，多單位受獎。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義市衛生局長張耀懋。（圖／記者翁伊森翻攝）


張耀懋表示，為營造公共場所友善的哺集乳環境，嘉義市衛生局自2017年推動「優良哺集乳室認證」，聘請專家依據認證基準及貼心服務項目進行實地審查，通過的單位頒贈優良哺集乳室認證標章供民眾識別使用，有效期2年，迄今已有26間次哺集乳室通過優良認證。

▲▼ 嘉義市打造優良哺集乳室空間，多單位受獎。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義郵局吳信陵經理。（圖／記者翁伊森翻攝）


今年通過認證單位之一的嘉義郵局很不一樣，是由男性主管及同仁負責營造管理，吳信陵說「以客為尊、提供誠信效率的服務」是郵局的核心價值，建立哺集乳室的過程中，除依照「公共場所哺集乳室設置及管理標準」設置基本設備外，也考量如何讓使用者有舒適溫馨的感受，嘉義郵局提供一個相當寬敞的空間，放置沙發椅、嬰兒床、墊被、書報、定期更換飲用水設備及婦嬰用品等等，把哺乳室佈置成家的感覺希望媽咪們能夠感到貼心和用心。

嘉義郵局曾於103年度榮獲嘉義市優良哺集乳室競賽特優，這次能夠再次順利通過優良乳集乳室認證，是對我們莫大的肯定，今年於大門口張貼更明確的哺集乳室告示牌，歡迎有需要的媽咪多加利用。


衛生局表示2019年通過認證單位有臺灣嘉義地方檢察署、遠東百貨股份有限公司嘉義分公司、中華郵政股份有限公司嘉義郵局、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院4樓和5樓、臺中榮民總醫院嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、嘉義市政府稅務局等八個單位9間哺集乳室通過認證，歡迎哺乳媽咪多加利用。


衛生局呼籲支持母乳哺餵是守護寶寶健康成長最好的開始，目前嘉義市公共場所共有89處哺集乳室，希望能有更多單位自主設置哺集乳室，營造更多母嬰親善的哺乳空間，也請大家共同支持母乳哺育，尤其是給予職場哺乳婦女更多的支持與鼓勵，讓哺乳婦女更安心。

有關「哺集乳室設置及管理標準」請逕至嘉義市政府衛生局網站https://www.cichb.gov.tw頁首>民眾服務>衛生保健>母乳哺育查詢，或電洽國民健康科2338066轉513王小姐。

ET快訊
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關鍵字：友善哺集乳室,優良認證

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