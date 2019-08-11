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蘇貞昌告別式摔筆　陳佩琪：為何被PO上網卻能告贏人家？

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▲▼陳佩琪出席柯文哲行動競選總部趴趴GO饒河夜市站。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪8日在臉書PO文緬懷父親，遭網友洗版，讓她氣得再發一篇文，直接點名「1450們」，「你們的言行，只會讓人離你們越來越遠」。她11日則槓上某媒體，質疑行政院長蘇貞日前出席告別式摔筆一事， 「為何被PO上網卻能告贏人家？且這麼快就有結果？我被誣的事情， 連上個人家的官網都沒人理？」

陳佩琪指出，八八節那天PO了一篇緬懷父親的文章，沒想到被將近30個沒露臉的怪異圖像的帳號瘋狂洗版， PO的文章一字不差，想想文字這種東西，每個人運用變異性如此之高，竟然可以不同人在幾分鐘之內寫出完全一樣的東西，到底是什麼機構、什麼程式或什麼人在操弄？當醫生久了，常感慨人生苦短，實在搞不懂為什麼有人願意花時間去做這種損人的事情？

陳佩琪接著指出，有媒體寫道，柯文哲宣布組黨後遭逢雪崩式退讚危機。她痛批，八八節文章被鬧場 ，媒體不指責這種行為也罷了，竟還栽贓「陳佩琪說臉書退讚是1450的傑作」，所以這次她要幫1450講話，「因為1450也有人權的，沒證據是他們做的怎可誣賴他們，還把罪名灌到我頭上？」

由於去年柯文哲遭到該媒體指控財產來源不明，陳佩琪提告敗訴。她還說，她要求柯文哲明年五月中以前，用自己的名義再去告他們一遍。

陳佩琪表示，蘇貞昌在某人告別式上摔筆的影片在社群網站瘋狂流傳，結果PO影片者迅速被懲處，「不知蘇院長是用何種理由提出？是用何種管道申訴？是在什麼地方提的？」

陳佩琪抱怨，去年有一次去醫院開會被媒體全程跟蹤，雖然心裡很氣，但既然是自己在外的公開行為，也拿人家沒辦法 ，最多只能在臉書抱怨一下，「只是蘇院長公開出席告別式， 為何被PO上網卻能告贏人家？且這麼快就有結果？我被誣的事情， 連上個人家的官網都沒人理？」

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關鍵字：陳佩琪,蘇貞昌,柯文哲

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