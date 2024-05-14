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17歲少年洗三溫暖竟遭按摩女硬上！店家聽他報案立馬丟保險套

▲台北市松山警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為松山警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

北市松山區驚傳少年去三溫暖洗浴按摩、指控遭按摩小姐硬上的離譜性侵情事。13日傍晚，松山警方接獲17歲少年報案，指控日前到松山區某三溫暖休息時，在大廳遭到一名按摩小姐攀談，詢問他「要不要按摩」，結果上樓後，對方竟然騎到他身上從事性行為，還是處男的少年嚇到臉色蒼白，事後向轄區警方報案。台北市警局婦幼隊證實，目前已與轄區警方展開調查。

據了解，該名少年是13日從南部北上訪友，想說先到松山區某三溫暖洗浴後休息，結果遭到店內按摩小姐攀談，詢問他要不要按摩，直接把他帶到樓上按摩隔間。少年指控，按摩到一半他褲子就被脫下，這名按摩女直接騎上來，他嚇得臉色蒼白不知所措，事後在店內揚言報警，未料店家得知他報案後，卻要按摩女把用過的保險套和衛生紙丟棄。

由於這名少年年僅17歲，按摩小姐違背其意願進行性行為已經觸法，當晚少年到松山分局中崙派出所報案，警方依規定通知北市婦幼警察隊接手續偵，少年在婦幼隊警員陪同下到市立仁愛醫院驗傷後提告，北市警在深夜23時完成案件初步偵訊，後續將交由松山警分局傳喚涉案按摩小姐到案說明，全案將朝妨害性自主罪嫌偵辦。

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