影／19歲少女扮大媽無照駕駛　交警：啥！妳79年的啊！

記者魏有德／綜合報導

大陸湖北交警5日在高速公路收費站執行攔查勤務時，發現一輛白色休旅車行跡可疑將其攔下。這名女駕駛先在車上推說忘記身份證號，並不停打電話給其他人，再稱自己是1979年（40歲）生，引起交警懷疑，要求下車說明。經警察不斷詢問下，這名19歲少女坦承冒用母親身份無照駕駛，依法接受裁處。

▲19歲少女謊稱大媽逃避警察臨檢。（圖／翻攝商丘日報）

《商丘日報》報導，該名女駕駛員始終無法向交警提供證件，交警詢問在哪兒考取駕照時，女子也支吾其詞。面對警察攔檢，女子一直撥打電話，遲遲不能提供有效資訊，交警再三要求下，女子最終下車接受檢查。

▲未成年少女駕駛白色休旅車遭警方攔查。（圖／翻攝北京時間）

由釋出的影片看來，這名女駕駛穿著時髦、雙耳懸戴大圓形耳環，說話未脫稚氣，經交警詢問後，該女子報出自己的名字，經詢問其身份證號時，女子竟需翻查手機來「回憶」，隨後報出一串數字。

▲這名女駕駛穿著打扮時髦，遭警方識破。（圖／翻攝北京時間）

交警聽到後停頓一下再次詢問，「多少？妳是1979年出生的嗎？」女子稱，「實際年齡是1983年的，那時生小孩謊報了年齡，但身份證上確實是70後。」其後該女子一再強調身份証比實際年齡還大，仍被警察識破，經交警下最後通牒，「妳知道騙我的代價啊？」該女子才坦承今年19歲，是2000年出生的。

據了解，這名19歲「少女」遭警察盤問時透露的是母親的個人資訊，由於未成年還未考取駕照，遇臨檢時瞬間假扮起大媽，由於落差實在太大，遭警方一眼識破，最後依法裁罰。

