　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

走進神農架／藍色臉龐配上朝天鼻　孫悟空原型原來是牠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼湖北,神農架,金絲猴。（圖／記者曾俊豪攝）

▲湖北神農架大龍潭金絲猴保育基地。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／湖北報導

金絲猴是中國大陸國寶之一，可愛的模樣和熊貓可以說不相上下，記者此次前往湖北神農架的金絲猴保育基地採訪，有機會與牠們近距離接觸。而在保育人員的努力下，神農架金絲猴已從1990年的500多隻，增加到現在的1300多隻。

神農架景區內有兩個可以看到金絲猴的地方，一個是大龍潭，一個則是小龍潭。兩者的區分在於，大龍潭是金絲猴科研基地，主要面向科研單位、教研團體等開放，而小龍潭則更像是動物園，是一般遊客了解金絲猴唯一的管道。

▲▼湖北,神農架,金絲猴。（圖／記者曾俊豪攝）

▲神農架川金絲猴特徵為淡藍色臉龐與朝天鼻。（圖／記者曾俊豪攝）

進入金絲猴科研基地不到五分鐘，便聽到一陣又一陣，過去從未聽到過的叫聲，聽起來有點像貓叫，這就是金絲猴最常見的叫聲。不過，現場工作人員介紹，目前發現金絲猴有五種叫聲， 每種都代表不同意義，像是遇到危急時、呼喚同伴、或是跟同伴溝通時的聲音都不一樣。

除了聲音，川金絲猴的外型也很有特色，小川金絲猴毛色偏淺，長大後才逐漸加深，在陽光照射下，真的呈現「金絲」感。而牠們有點偏藍色的臉，配上朝天鼻，模樣相當討喜，現場不少前來體驗的小朋友都直呼可愛。

▲▼湖北,神農架,金絲猴。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼金絲猴被視為孫悟空的原型。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼湖北,神農架,金絲猴。（圖／記者曾俊豪攝）

回溯神農架金絲猴的發現，還得歸功於1970年代末，一群科考人員以考察野人為目的來到神農架，透過進一步研究，發現神農架金絲猴是川金絲猴相對獨立亞種。川金絲猴是金絲猴的品種之一，另外還有滇金絲猴、黔金絲猴與緬金絲猴。

神農架國家公園科學研究院副院長姚輝受訪時提到，金絲猴之所以會瀕臨絕種，主要是因為牠們對棲息環境的要求，一般生長在海拔1600公尺高的山林，而且還要有超過100種植物或果類供牠們食用。在居住環境需要「與人爭地」的情況下，當地金絲猴數量便越來越少。

▲▼湖北,神農架,金絲猴。（圖／記者曾俊豪攝）

▲神農架國家公園科學研究院副院長姚輝。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，科研人員通過野外跟蹤調查金絲猴發現，冬季食物匱乏，使得金絲猴許多老弱個體過冬困難，進而導致數量下降。姚輝表示，每年有暴雪降臨時，國家公園會在金絲猴的10多個主要活動區採取人工食物與金絲猴自然食物搭配佈置的方式，幫助牠們度過寒冬，「從1990年至今，神農架金絲猴數量已從500多隻增加到1300隻。」

▲▼湖北,神農架,金絲猴。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼幼年金絲猴毛色較淺。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼湖北,神農架,金絲猴。（圖／記者曾俊豪攝）

ET快訊
爆打韓國瑜！楊秋興「871字」曝漆黑真相：還有更大的未爆彈
高雄豪雨夜襲韓國瑜沒動作！反觀台南停班課…網友灌爆FB：醒沒
超越梅雨季西南季風進台！吳德榮：中南部豪雨逾10天防冰雹龍捲
快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課
快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨破237mm　網灌黃偉哲FB：

關鍵字：湖北,神農架,金絲猴,孫悟空,特派現場,特派趴趴GO

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

科創版＋上海臨港自貿區　貿易戰下半場的中國對策

走進神農架／藍色臉龐配上朝天鼻　孫悟空原型原來是牠

持續癱瘓香港機場！港網友發起13日「齊齊再接機」　連4天堵港鐵

影／曾侮辱港警！港議員去澳門「一日遊」被拒入境：企圖做危害安全的活動

社福界批評「警方暴力拘捕」　百名黑衣人包圍灣仔警察總部

女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎...且臉部也無燒傷

不爽園長！幼兒園師給學童下老鼠藥　害1死1傷被判2年死緩

橡膠子彈真正威力曝光！　醫學研究：若擊穿眼窩入腦「可致命」

涉用雷射筆照眼警痛流淚！「香港空姐」被捕住院　開庭缺席還押候訊

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

暖男哥哥委屈爆哭：想出去玩！　放手妹妹獨自爬繩索「希望她能變強」

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

科創版＋上海臨港自貿區　貿易戰下半場的中國對策

走進神農架／藍色臉龐配上朝天鼻　孫悟空原型原來是牠

持續癱瘓香港機場！港網友發起13日「齊齊再接機」　連4天堵港鐵

影／曾侮辱港警！港議員去澳門「一日遊」被拒入境：企圖做危害安全的活動

社福界批評「警方暴力拘捕」　百名黑衣人包圍灣仔警察總部

女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎...且臉部也無燒傷

不爽園長！幼兒園師給學童下老鼠藥　害1死1傷被判2年死緩

橡膠子彈真正威力曝光！　醫學研究：若擊穿眼窩入腦「可致命」

涉用雷射筆照眼警痛流淚！「香港空姐」被捕住院　開庭缺席還押候訊

台南「豪雨紫爆大淹水」　4區淹水封路維護人車安全

網紅女刺青師遭爆「割線如割腕」腫痘流膿泡　髮妹1013字勸世文：找她請考慮

中職直播／中信兄弟與統一獅13日花蓮大戰　紐維拉對亞力克

小心冰淇淋生菌數超標！吃火鍋的「9大食安關鍵」你注意沒？

巨星們一字形容《好萊塢》 瑪格羅比演謀殺案女星 自爆「足下有玄機」

國家級警報連發！中南部「恐怖密集落雷圖」曝　吳德榮：周日前防劇烈天氣

零失誤「奶茶色」穿搭任誰都能輕鬆上手　俏皮可愛穿出大人味

阿根廷現任總統初選慘敗！股市大瀉37%　披索匯價一度重挫逾30%

高雄豪雨夜襲「韓國瑜沒動作」！看到台南停班課…網友灌爆市長臉書：醒了沒？淹水了

台南大雷雨警報響整夜　騎士無奈「水淹到膝蓋機車熄火才收到」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出..

颱風天搶修電路…檢修員「被強制..

女大生找工作離奇失蹤...12..

女子右眼中彈　港記者：她是急救..

持續癱瘓香港機場！港網友發起1..

香港女右眼破裂恐失明　央視：黑..

影／孕婦洗澡觸電...丈夫「赤..

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警..

少女被射爆眼球「恐永久失明」　..

港女眼球被警射爆？前港警：除非..

香港機場今日航班全部取消！

影／警告香港？大規模「武警車隊..

影／港議員去澳門被拒入境：企圖..

把汽水當水喝　男血糖飆20倍身..

更多熱門

相關新聞

武漢市將籌資35億元人民幣「發展住房租賃市場」

武漢市房管局近日指出，武漢市將多方籌集35億元（人民幣，下同）資金，培育和發展住房租賃市場，構建多主體供給、多渠道保障、租購併舉住房市場格局。據悉，截至目前，武漢市已搭建起77家國有租賃平台及住房租賃試點企業，現有試點項目為23個，初步形成供應主體多元、經營服務規範、租賃關係穩定的住房租賃市場體系。（中新社）

亞瑟士也中槍 官微急發聲明：支持一個中國

汽油彈襲警 陸國務院港澳辦：開始出現恐怖主義的苗頭

快訊／3周內第3次 陸國務院港澳辦下午4時再開記者會

遭指買台媒置入新聞 國台辦：民進黨自導自演令人不齒

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨量破237毫米

西南季風進台灣！中南部10天豪雨

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

女提款卡遺失　男猜出密碼盜領46萬

連千毅嗆吳宗憲「道歉沒誠意」3度下戰帖

即／「台南大灣游泳」網灌爆求放假　黃偉哲回應了

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面