走進神農架／藍色臉龐配上朝天鼻　孫悟空原型原來是牠

▲湖北神農架大龍潭金絲猴保育基地。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／湖北報導

金絲猴是中國大陸國寶之一，可愛的模樣和熊貓可以說不相上下，記者此次前往湖北神農架的金絲猴保育基地採訪，有機會與牠們近距離接觸。而在保育人員的努力下，神農架金絲猴已從1990年的500多隻，增加到現在的1300多隻。

神農架景區內有兩個可以看到金絲猴的地方，一個是大龍潭，一個則是小龍潭。兩者的區分在於，大龍潭是金絲猴科研基地，主要面向科研單位、教研團體等開放，而小龍潭則更像是動物園，是一般遊客了解金絲猴唯一的管道。

▲神農架川金絲猴特徵為淡藍色臉龐與朝天鼻。（圖／記者曾俊豪攝）

進入金絲猴科研基地不到五分鐘，便聽到一陣又一陣，過去從未聽到過的叫聲，聽起來有點像貓叫，這就是金絲猴最常見的叫聲。不過，現場工作人員介紹，目前發現金絲猴有五種叫聲， 每種都代表不同意義，像是遇到危急時、呼喚同伴、或是跟同伴溝通時的聲音都不一樣。

除了聲音，川金絲猴的外型也很有特色，小川金絲猴毛色偏淺，長大後才逐漸加深，在陽光照射下，真的呈現「金絲」感。而牠們有點偏藍色的臉，配上朝天鼻，模樣相當討喜，現場不少前來體驗的小朋友都直呼可愛。

▲▼金絲猴被視為孫悟空的原型。（圖／記者曾俊豪攝）

回溯神農架金絲猴的發現，還得歸功於1970年代末，一群科考人員以考察野人為目的來到神農架，透過進一步研究，發現神農架金絲猴是川金絲猴相對獨立亞種。川金絲猴是金絲猴的品種之一，另外還有滇金絲猴、黔金絲猴與緬金絲猴。

神農架國家公園科學研究院副院長姚輝受訪時提到，金絲猴之所以會瀕臨絕種，主要是因為牠們對棲息環境的要求，一般生長在海拔1600公尺高的山林，而且還要有超過100種植物或果類供牠們食用。在居住環境需要「與人爭地」的情況下，當地金絲猴數量便越來越少。

▲神農架國家公園科學研究院副院長姚輝。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，科研人員通過野外跟蹤調查金絲猴發現，冬季食物匱乏，使得金絲猴許多老弱個體過冬困難，進而導致數量下降。姚輝表示，每年有暴雪降臨時，國家公園會在金絲猴的10多個主要活動區採取人工食物與金絲猴自然食物搭配佈置的方式，幫助牠們度過寒冬，「從1990年至今，神農架金絲猴數量已從500多隻增加到1300隻。」

▲▼幼年金絲猴毛色較淺。（圖／記者曾俊豪攝）