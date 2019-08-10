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颱風連日大雨　民宅疑烘衣機「連續運轉」釀火災4人逃出

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▲▼東區一戶透天厝發生火警，4人平安逃出，疑似烘衣機、洗衣機釀禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲東區透天厝發生火警，4人平安逃出，屋內的烘衣機、洗衣機已燒得焦黑。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

東區一戶透天厝10日凌晨發生惡火，警消火速抵達於不到半小時內滅火，並平安救出屋內2大人2小孩。台中市消防局表示，初判應是烘衣機及洗衣機起火，近日天雨，民眾使用相關電器應更注意安全。

台中市消防局10日凌晨5點半獲報，東區振興路巷內一戶透天厝冒出火煙，疑似發生火警。消防隊立刻派遣人車前往，東英、信義、中山、大誠4個分隊及第七大隊共12車39人前往搶救。

▲▼東區一戶透天厝發生火警，4人平安逃出，疑似烘衣機、洗衣機釀禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼消防隊撲滅火勢，進入屋內查看。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼東區一戶透天厝發生火警，4人平安逃出，疑似烘衣機、洗衣機釀禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

東英分隊小隊長黃賀泰到場後發現，現場是4層樓透天厝，2樓已有火舌竄出，頂樓加蓋，屋內有2名大人、2名小孩。消防隊除先從隔壁2樓陽台引2人引導4人，順利平安到安全區域，也立刻佈水線滅火，火勢在不到半小時就撲滅，無人員傷亡。

▲▼東區一戶透天厝發生火警，4人平安逃出，疑似烘衣機、洗衣機釀禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲起火的房間用來當洗衣間及烘衣間。（圖／記者李忠憲翻攝）

第七大隊表示，現場燃燒面積約15坪，4位民眾經檢傷確認只受到驚嚇，現場2樓前方房間為洗衣晾衣間，後方是小孩玩具間，初判應是烘衣機及洗衣機起火燃燒，起火原因仍有待火場鑑定報告出爐釐清。也呼籲民眾在家使用電器及明火都應注意安全，並安裝合適消防安全設備，以利逃生及第一時間滅火。

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關鍵字：火警,火災,透天厝,烘衣機,洗衣機,東區,台中

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