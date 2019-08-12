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利奇馬肆虐山東！誤送推播「全省人死亡」　騰訊視頻出面道歉

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▲▼利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博）

▲利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博）

記者邱茀濱／綜合報導

颱風「利奇馬」昨（11）日晚間從山東省黃島區二次登陸，登陸時中心附近最大風力達到9級，而當地受災人口高達165.53萬人，因災死亡數5人、失蹤7人。不過，騰訊視頻今（12）日推播（Push Notification）災情時，卻誤報「颱風利奇馬已致全省人死亡」，引發許多網友熱議。

▲▼騰訊視頻誤送推播。（圖／翻攝新浪天津微博）

▲騰訊視頻誤送推播。（圖／翻攝新浪天津微博）

綜合媒體報導，騰訊視頻上午11時左右推播一則新聞指出，「山東省應急廳消息：颱風利奇馬已致『全省人死亡』，7人失蹤。」隨後，他們緊急又以「向山東網友真誠致歉」為題推播指出，此前因編輯失誤，消息推送中缺失颱風「利奇馬」造成的遇難人數，目前遇難人數應為5人。

此外，騰訊視頻中午也在官方微博上致歉，稱剛剛推播一則關於山東災情的消息中，因編輯失誤造成文案中遇難人數的缺失，他們發現後已立即更正，「對於產生的不良影響，我們向廣大網友表示誠摯的歉意。在日後的發布工作中，我們一定嚴加審核，杜絕此類錯誤的再次發生。」

▲▼騰訊方面致歉。（圖／翻攝騰訊視頻微博）

▲騰訊方面致歉。（圖／翻攝騰訊視頻微博）

消息一出，許多山東網友紛紛嘲諷「全省人死亡，我就這麼被死亡了」、「做個山東人太難了，一覺醒來我沒了」；還有大批網友罵騰訊不夠嚴謹，「大家都在祈求平安…你們這是乾啥呢」、「你們長點心吧」、「嚴謹一點吧這不是小事」、「低級錯誤，編輯＋審核＋彈窗審核這麼一大趟線都沒審核出來嗎」。

據悉，山東省應急管理廳資料顯示，截至12日5時50分，山東省濟南、青島、淄博、棗莊等14市79個縣（市、區）的522個鎮街受到颱風影響，全省受災人口165.53萬人，因災死亡5人、失蹤7人；全省緊急轉移安置人口18.38萬人，農作物受災面積17.54萬公頃，倒塌房屋609間。相關災情數據正在進一步統計當中。

▲▼利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博）

▲利奇馬颱風重創山東省。（圖／翻攝自微博）

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