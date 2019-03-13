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前調查員炒股失利扮股市禿鷹　放空賺1500元二審獲輕判

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▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲前調查員楊肇忠涉入群聯放空案，高院二審輕判。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

「調查員改革協會」發起人之一、調查局北機站前調查官楊肇忠，因投資股市虧損，竟利用職務之便，將偵辦行動洩漏給股市作手鄧福均，鄧男趁機放空群聯電子獲利1104萬元，楊男則是趁搜索長虹建設時，放空長虹股票1張獲利1500元。一審將楊男重判3年2月，高院二審13日宣判，依照圖利罪將他輕判1年6月，另外再依洩密罪判刑6月，得易科罰金18萬元。圖利罪可上訴。

判決指出，楊肇忠自2014年起因操作當沖交易虧損1000餘萬，積欠親友900多萬元。2015年8月他支援北機站其他同事偵辦某件炒股案，負責詢問捲入該案的股市作手鄧福鈞，因而得知鄧男善於炒作股票。而楊男為籌資償債與股款，2015年9月偷翻同事卷宗，取得鄧男的聯絡方式，以公用電話陸續向鄧男借款110萬元。

而檢調單位2016年8月間，懷疑快閃記憶體(Nand Flash)IC控制晶片商群聯電子，涉嫌作假帳、圖利等罪嫌，新竹地檢在股市收盤後，當日下午指揮調查人員搜索群聯及曜成、聯東、華威達等子公司。但搜索前，群聯股票和認售權證卻大量被放空，還有股價下跌後回補獲利的異常狀況。

檢調單位深入查辦，發現鄧福均是主要做空獲利者，並追查出鄧福均消息來源是楊肇忠。原來搜索當天，楊肇忠支援搜索群聯假帳案，在搜索前以LINE傳訊息通知鄧「不要碰IC設計」，鄧福鈞回問「不要碰聯？不要碰群？」楊皆回覆「不方便說」，鄧追問「不要碰群聯？」楊發訊提醒「不要碰就對了」。鄧隨即放空群聯170張，大賺1104萬元。

另外檢調也查出，2016年6月8日，特偵組指揮北機站偵辦內湖購地弊案，楊執行搜索中信金總部時，得知將搜索長虹建設，他以手機下單賣出長虹股票1張，獲利1500元。因此檢方依照圖利、洩密、違反《證交法》等罪，起訴楊、鄧二人。

一審法院將楊肇忠判刑3年2月、鄧福均判刑2年。案經上訴，高等法院13日二審宣判。高院依照圖利罪將他輕判1年6月，另外再依洩密罪判刑6月，得易科罰金18萬元。圖利罪可上訴。另外鄧福均也獲得減輕，一審的2年刑期改判1年6月。
 

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關鍵字：法律,人權,調查員,禿鷹,炒股,群聯,二審,長虹,高等法院,放空,鄧福均

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