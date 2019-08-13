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埋伏停車場殘忍捅死女友　25歲男自首友人震驚：他們平時感情很好

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埋伏停車場殘忍捅死女友　25歲男自首友人震驚：他們平時感情很好。（圖／翻攝自大陸微博）

▲事件發生時，許多民眾目擊男子持刀攻擊女友。（圖／翻攝自大陸微博）

記者李振慧／綜合報導

浙江省嘉興市嘉善縣日前發生一起凶殺案，有民眾在當地恒利購物廣場地下停車場目睹，一對情侶吵架後，男子竟然持刀將人殺害後便離去。被捅傷的20歲女子送醫後搶救無效身亡，犯案男子後來到案自首，已被警方採取刑事強制措施。

這起事件10日下午5時，發生在恆利購物廣場位於中山西路118號地下車庫內，許多網友表示當天剛好路過現場，看到警察封了停車場，還有人表示，有朋友的姊妹是護士，案發後被緊急叫去現場幫忙搶救。另外有消息傳出，這2人其實是男女朋友，因為男方沉迷賭博，女方想要分手才會被捅。

當地警方後來出面證實，犯案的25歲陸姓男子目前已經自首，與20歲徐姓女友因為感情糾紛殺人，「兩人是因為感情糾紛，男子之前就在地下車庫等了女子很久，後來女子到場後遇害，男子隨後被公安機關的民警帶走」。

大陸《紅星新聞》報導，死者朋友王明（化名）對於網路上謠傳徐女平時愛花男友錢等說法，澄清對方在他映象中並不是這樣的人，「她是一個家教很好的人」。另一名朋友李亮則表示，聽到事件覺得很難過也很害怕，「他們平時感情很好，沒想到會發生這樣的事」。警方目前則不願意對外透露更多細節，詳細案情仍在調查。

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關鍵字：停車場,分手,殺人,浙江,嘉興市,嘉善縣,恆利購物廣場

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