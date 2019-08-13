上班追小偷！連鎖超市17年老員工因「擅離收銀台」遭解雇　7天後自殺亡

▲ 溫斯坦利在特易購工作長達17年。（圖／翻攝自臉書／Shaun Winstanley）

記者陳宛貞／綜合外電報導

現年49歲的英國男子溫斯坦利（Shaun Winstanley）是3個孩子的父親，也是特易購（TESCO）敬業的員工，在這家連鎖超市工作長達17年。1月某天上班時店裡出現小偷，他馬上上前追趕，沒想到卻遭業主以他擅離收銀台的為由解雇，不久後自殺身亡。

住在蘭開夏郡黑潭區的溫斯坦利1月2日上班中為追趕小偷離開工作崗位，14日在調查會議中因他「不合理的行為」被解除客戶助理一職，讓他悲痛欲絕。他提出上訴，但在2月6日被駁回，同月11日至13日間在家中將自己悶死。

《每日郵報》報導，警方調查發現，溫斯坦利2018年5月曾在黑潭一家特易購分店遭歹徒持槍搶劫，此後精神健康狀況急劇惡化。但在搶案發生後，業主沒有給這名忠實員工任何休息時間，他還因為曠職受到處罰。

調查指出，溫斯坦利本就有精神健康病史，但在去年的搶案發生後病況加重。他28歲的繼女西沃恩（Siobhan Winstanley）表示，「這對我們來說很痛苦，很難接受。他主張自殺是自私的行為，所以這很明顯，既然他知道自己有孩子，就不會輕易自殺。」

▲ 溫斯坦利遭持槍搶劫時在這家黑潭的特易購分店工作。（圖／翻攝自Google Maps）

根據黑潭市政廳說法，溫斯坦利的鄰居2月11日中午目睹他的最後身影。他在2天前曾向友人透露，自從被解雇以來，他一直有輕生的念頭。

溫斯坦利在特易購工作多年來獲獎無數，未料因為離開收銀台抓小偷被開除。家人在他死後自他的電腦裡發現溫斯坦利與治療師的對話紀錄，才得知他失眠、非常焦慮且心情沮喪，工作對他來說變得相當吃力。失去社交生活的他對治療師說道，「我想自殺。」

西沃恩說明，2018年5月的搶案發生後，雇主為溫斯坦利提供5次心理諮商，也幫他調職，但他一開始沒有得到任何休假，甚至因為案發後錯過3個班次而受罰，「他為公司奉獻17年，在他最需要的時候，公司卻讓他失望。他們沒有給他時間或其他任何東西。17年後，他們甚至連一句『再見』都沒說就把他送走了。」

由於幾天沒有溫斯坦利的消息，他的友人2月13日晚間前往他家中，發現房門鎖著，但燈開著，而他的比熊犬在屋裡狂吠。他敲了門卻無人回應，因此報警。警方趕到後撬開房門闖入，看見溫斯坦利坐在客廳地板上、臉部朝下，身上沒有外傷，但已經死亡。

▲ 溫斯坦利在臉書上傳許多生活照，包括去遊樂園、馬戲團及觀賞魔術秀等。（圖／翻攝自臉書／Shaun Winstanley）

警方說明，當時餐桌上有一大筆現金，餐桌旁的矮桌上有水電公司及銀行相關文件，書桌上有一本通訊錄；廚房裡的家用電話旁則有寵物收容所相關文件。顯然溫斯坦利在結束生命以前，已經將許多事情都安排妥當。

西沃恩在溫斯坦利死後曾寫信告知特易購父親的死訊，卻只得到「事情已經結束」的回應。她表示，「我對特易購很生氣。我們把父親的骨灰罈放在客廳，我每天早上都坐在那裡看著他喝咖啡，一邊想著，如果事情沒有演變成這樣，他可能不會死。」

西沃恩指出，「我認為人們應該有心理健康意識，而雇主應該對員工做正確的事。特易購不願意和我對話，這讓我很沮喪。我可以把他們送上法庭，但他們給我的會是別人的血汗錢。我不要錢，我要我爸爸回來。」

特易購一名發言人對此則表示，「同仁的福利和安全對我們來說至關重要，溫斯坦利先生的死訊令我們非常悲痛」，但拒絕對此前發生的案件發表評論。

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