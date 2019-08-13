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新北邁向無煤城市！侯友宜宣示：111年燃煤工業完全退場

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▲為了改善空污問題，新北市將在今年底完成「燃煤鍋爐退場」和「瀝青業燃料油改氣」兩項政策，讓PM2.5濃度降至國家標準以下。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／採訪報導

「111年底，在我最後一年的任期裡面，我一定要完成，讓新北市變成一個無煤城市！」為了改善空污問題，新北市長侯友宜，8/7(三)在市政會議上宣示，今年底將完成「燃煤鍋爐退場」和「瀝青業燃料油改氣」兩項關鍵政策，要率全國之先，讓細懸浮微粒PM2.5濃度，降至國家標準以下。

▲新北環保局影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼侯友宜在市政會議上宣示：PM2.5改善年底達標。（圖／記者楊詩益攝）

▲侯友宜直擊洗衣廠。（圖／記者楊詩益攝）

新北市長侯友宜說：「還有一項林口的發電廠，我們絕對在整個排放量的管制，從嚴標準不定期抽查，希望有效地控制另外一個固定污染源。我們希望從今年開始，PM2.5能夠達成國家標準15微克立方米，從空氣品質防制的三級提升至二級。」

▲新北環保局影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼洗衣廠第二代為侯友宜介紹新觀念、新技術。（圖／記者楊詩益攝）

▲新北環保局影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

事實上侯友宜也在日前親自直擊，位於土城的洗衣廠，瞭解飯店床單、毛巾的清潔過程，還看到了傳統產業第二代接手後，引進新觀念、新技術，將鍋爐燃料由生煤改為天然氣，不僅減少空污排放，更改善了員工工作環境，可見環保與經濟是可並行的。

▲新北環保局影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼燃氣鍋爐不但效率較佳，也對環境友善。（圖／記者楊詩益攝）

▲新北環保局影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

立可白實業有限公司第二代陳志維表示：「燃氣跟燃煤相對起來效率更好，所以成本上面，並沒有想像來得那麼多，對整體工廠的環境也有幫助，空間上有多出一些空間可以去做使用，對於周遭的一些民眾來講，也是比較友善的。」

▲新北環保局影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲燃煤鍋爐比燃氣鍋爐更佔空間，還會造成空氣污染。（圖／記者楊詩益攝）

對此，新北市長侯友宜指出：「燃煤高耗能、低產值，成本也付出很高，更重要它帶來PM2.5對人民的健康是有傷害的！所以把原有的燃煤鍋爐，改成用瓦斯燒的燃氣鍋爐，他們守護員工健康，也守護新北市的健康，這是一個很棒的一個改變！」

▲侯友宜直擊洗衣廠。（圖／記者楊詩益攝）
▲侯友宜信心滿滿，要在3年內達成無煤城市的目標。（圖／記者楊詩益攝）

新北市使用工業鍋爐的有340家，經過2年多的輔導管制，目前只剩2家還在轉換規劃中；另外10家瀝青業燃料油改氣，已有8家完成，2家管線施作中。其餘關於移動污染源與逸散污染源的管制，也依規劃持續推動，侯友宜信心滿滿，要在3年內達成無煤城市的目標。

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關鍵字：新北市,侯友宜,空污,PM2.5,細懸浮微粒,燃煤鍋爐退場,瀝青業燃料油改氣,無煤城市,洗衣廠,環保

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