　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／侯友宜洗臉蔡英文「妳拜妳的廟」　郭台銘也曾霸氣嗆過

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜12日陪同總統蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」，在致詞時怒嗆「我做我的事，妳拜妳的廟」。對於被外界形容「撿到槍」，侯友宜隨後霸氣回應，「什麼槍？我以前天天帶槍耶，我以前當刑警天天帶槍，只是最近當了市長沒有槍可以配」

侯友宜表示，「人在做、天在看」，萬大線555億預算新北市獨立負擔超過3分之2，每次向中央爭取預算都像在乞求般，「總統，妳來新北市拚選舉我不會陪妳，但你來拚建設，我絕對挺妳！」

侯友宜說，總統除了到新北市來拜廟以外，最重要的應該來跟市民所需要的建設能夠結合在一起，所以她跟總統說，「總統，我來了8個月，妳來2次，包括今天，那我希望總統多來了解新北市目前的建設狀況，還有市民的需求，因為新北市400萬人口，土地又是台北市的8倍面積大，預算又那麼少，真的非常仰賴中央給我們滿滿的支持」。

侯友宜說，她也會跟總統報告新北市需要些什麼，中央地方一起來，讓新北市的建設會更好，「所以其實我今天只是很誠懇的拜託總統，多來新北市走走，來看建設；所以她來看建設，瞭解需求，我一定全力以赴，把新北市做好」。

事實上，蔡英文「拜廟」被嘲諷並非首次，鴻海創辦人日前郭台銘也曾在6月29日的國民黨政見會上痛批，蔡英文在民進黨初選期間，5月跑了43間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神都很信，「我很好奇，媽祖關公不是大陸來的？」，他痛批蔡英文對文化的態度就是有利用價值的就當寶，沒有利用價值就當草。蔡英文當時回應，作為總統要包容跟尊重所有的信仰。  

▼總統蔡英文、新北市長侯友宜。（圖／記者季相儒攝）

▲▼蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」,總統蔡英文,新北市長侯友宜。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店
一注獨得20.47億威力彩！「台南彩券行」曝光了　老闆娘驚呆
東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：
快訊／太爽了！20.3億威力彩台南「一注獨得」　史上第4高頭

關鍵字：蔡英文,侯友宜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

琳來了+比特王出任務　三鳳宮總統民調「神秘組合」贏柯文哲1倍

暗酸韓國瑜　柯文哲點名「這3人」：落跑沒一個好下場

影／侯友宜洗臉蔡英文「妳拜妳的廟」　郭台銘也曾霸氣嗆過

快訊／PO存證信「溫良恭儉，我韓國瑜再也不讓」　限陳宏昌3天內道歉

爆打韓國瑜！楊秋興「871字」曝漆黑真相：還有更大的未爆彈

羅文嘉批台灣正名分裂社會　陳水扁要求公開道歉：有這麼嚴重嗎？

「郭柯王」組合成最好選擇？　柯文哲：This is my wish

陳宏昌嗆「抱女人」被圍剿　陳其邁：動不動就霸凌別人太可怕

批國民黨被韓國瑜毀了　柯文哲：能力可以訓練，品德很難

柯文哲：蔡英文本來兩岸政策穩健　「辣台妹」是飲鴆止渴　

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖男哥哥委屈爆哭：想出去玩！　放手妹妹獨自爬繩索「希望她能變強」

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

琳來了+比特王出任務　三鳳宮總統民調「神秘組合」贏柯文哲1倍

暗酸韓國瑜　柯文哲點名「這3人」：落跑沒一個好下場

影／侯友宜洗臉蔡英文「妳拜妳的廟」　郭台銘也曾霸氣嗆過

快訊／PO存證信「溫良恭儉，我韓國瑜再也不讓」　限陳宏昌3天內道歉

爆打韓國瑜！楊秋興「871字」曝漆黑真相：還有更大的未爆彈

羅文嘉批台灣正名分裂社會　陳水扁要求公開道歉：有這麼嚴重嗎？

「郭柯王」組合成最好選擇？　柯文哲：This is my wish

陳宏昌嗆「抱女人」被圍剿　陳其邁：動不動就霸凌別人太可怕

批國民黨被韓國瑜毀了　柯文哲：能力可以訓練，品德很難

柯文哲：蔡英文本來兩岸政策穩健　「辣台妹」是飲鴆止渴　

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

新型神秘無人機現身　可望成殲-20「忠誠僚機」

麥莉「女女吻」前夫出聲了！　3人神對話「找雷神弟牽手散步」網笑翻

「七月男友」古裝一樣帥！李現《劍王朝》合作「最美黃蓉」爆關注

珍貴老照片數位典藏　軍聞社攜中研院呈現近代軍事史

高雄山區豪雨　第四作戰區聯絡官進駐潛勢地區

徐乃麟班機停飛「選手沒泳衣穿」　選美比賽差點泡湯！

持續癱瘓香港機場！港網友發起13日「齊齊再接機」　連4天堵港鐵

琳來了+比特王出任務　三鳳宮總統民調「神秘組合」贏柯文哲1倍

暗酸韓國瑜　柯文哲點名「這3人」：落跑沒一個好下場

18歲男持刀挾制長髮妹！　在她耳邊輕語舉刀…警狙擊爆頭

政治熱門新聞

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有..

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

即／韓國瑜：溫良恭儉，再也不讓

柯文哲：國民黨被韓國瑜毀了

挨批「找嘸市長」　韓辦4分40..

柯文哲：落跑沒一個好下場

侯友宜洗臉蔡英文拜廟　郭台銘也..

博恩、呱吉、視網膜「被打」他曝..

陳宏昌被開除　陳其邁：不要動不..

三鳳宮總統民調「吳沈配」贏柯文..

王瑞德：第一位挨告韓粉今報到

黃暐瀚點出　韓國瑜2020三難..

台灣正名分裂社會　陳水扁要羅文..

「郭王」參選誰當頭？　王金平：..

更多熱門

相關新聞

柯文哲批：「辣台妹」飲鴆止渴

台北市長柯文哲12日接受專訪時指出，蔡英文兩岸政策本來是沒有這麼辣，本來很穩健，但沒辦法民調掉下去，這個就是「飲鴆止渴」，對台灣整個長期發展是不好的，只有短期效果，像是手搖飲事件，就是惡性循環，自己人為難自己人。

綠議員肯定侯友宜認真做事：蔡英文一直向您謙卑報告

李退之：大選賴清德一定會盡一份力

民進黨：蔡英文指示以人道救援協助香港

快訊／蔡英文看反送中：只要我在　不用擔心台灣變成第二個香港

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘驚呆

連千毅嗆吳宗憲「道歉沒誠意」3度下戰帖

女提款卡遺失　男猜出密碼盜領46萬

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出「XX」嚇哭

竹聯地堂槍射女國中生！幕後藏鏡人被逮了

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面