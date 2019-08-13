影／侯友宜洗臉蔡英文「妳拜妳的廟」　郭台銘也曾霸氣嗆過

記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜12日陪同總統蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」，在致詞時怒嗆「我做我的事，妳拜妳的廟」。對於被外界形容「撿到槍」，侯友宜隨後霸氣回應，「什麼槍？我以前天天帶槍耶，我以前當刑警天天帶槍，只是最近當了市長沒有槍可以配」。

侯友宜表示，「人在做、天在看」，萬大線555億預算新北市獨立負擔超過3分之2，每次向中央爭取預算都像在乞求般，「總統，妳來新北市拚選舉我不會陪妳，但你來拚建設，我絕對挺妳！」

侯友宜說，總統除了到新北市來拜廟以外，最重要的應該來跟市民所需要的建設能夠結合在一起，所以她跟總統說，「總統，我來了8個月，妳來2次，包括今天，那我希望總統多來了解新北市目前的建設狀況，還有市民的需求，因為新北市400萬人口，土地又是台北市的8倍面積大，預算又那麼少，真的非常仰賴中央給我們滿滿的支持」。

侯友宜說，她也會跟總統報告新北市需要些什麼，中央地方一起來，讓新北市的建設會更好，「所以其實我今天只是很誠懇的拜託總統，多來新北市走走，來看建設；所以她來看建設，瞭解需求，我一定全力以赴，把新北市做好」。

事實上，蔡英文「拜廟」被嘲諷並非首次，鴻海創辦人日前郭台銘也曾在6月29日的國民黨政見會上痛批，蔡英文在民進黨初選期間，5月跑了43間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神都很信，「我很好奇，媽祖關公不是大陸來的？」，他痛批蔡英文對文化的態度就是有利用價值的就當寶，沒有利用價值就當草。蔡英文當時回應，作為總統要包容跟尊重所有的信仰。

▼總統蔡英文、新北市長侯友宜。（圖／記者季相儒攝）

