快訊／台南仁德槍擊命案6嫌　南檢聲押3人、交保1人

▲台南地檢署偵辦台南市仁德區槍擊命案，檢察官偵後將李姓前里長等3人聲押，另有郭姓男子交保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市仁德槍擊命案，警方移送李姓前里長等6人，檢察官偵訊後以持有槍砲、殺人、恐嚇涉嫌重大，有串證之虞等理由，將李男等3人聲押，郭男交保，另2人無強制處分。

台南地檢署指出，台南市警歸仁分局以殺人、槍砲、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦，經檢察官偵訊後，認為李姓前里長、帶去的謝男及黃姓在場嫌犯，有槍砲、殺人、恐嚇涉嫌重大，有串證之虞，向台南地院聲請羈押；郭姓男子則以3萬元交保，另有2人沒有強制處分飭回。

據了解，台南市仁德區槍擊命案，起因傳出係雙方人馬疑因賭債糾紛，相約在中正路三段黃姓屋主家談判，1名李姓前里長夥同死者王男等4名男子，持槍駕車前往現場黃姓男子租住處談判，4人開車抵達後，留下駕駛1人在車上等候，由李姓前里長與死者王男等2人下車進屋談判。

李姓前里長進屋後便大聲嗆聲，同夥還持槍托擊打黃姓屋主頭部受傷，引發雙方衝突，當時在現場泡茶的黃男等多人也有持槍，雙方在屋內持槍互射10多槍，李男等3人見對方有槍，且人多勢眾，反而落荒而逃，其中與李姓前里長同行的50歲王姓男子胸口中槍，奪門逃出屋外數公尺後即不支倒地，經送醫傷重不治身亡，李則與另1名友人即跳上接應的車子逃離現場，黃男等一行人也紛紛竄逃。

歸仁分局案發後，陸續傳喚涉案人李姓前里長等6人到案。據了解，本案雙方涉案人共計10人，除李姓前里長等4人（含王姓死者1人），還有黃姓涉案人等6人，目前李姓前里長等已有6人到案，死者1人，另有3人在逃。