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台南3位抗癌小鬥士獲2019周大觀助學金　黃偉哲：盡全力協助

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▲台南市3位抗癌小鬥士獲2019周大觀助學金。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市3位抗癌小鬥士獲2019周大觀助學金。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市今年共有3位抗癌勇士獲得「周大觀抗癌圓夢助學金」，8月12日上午於永華市政中心舉辦頒獎典禮，市長黃偉哲及周大觀文教基金會周進華創辦人共同為抗癌小鬥士們加油打氣。

頒獎典禮由全球第一個唐寶寶樂團，吹奏勝利樂章揭開序幕，市長黃偉哲感佩鬥士們勇於抗癌的精神及家人無私的陪伴與付出，並祝福孩子有更多力量，勇於築夢，把握每一刻，活出生命的精彩。

周大觀文教基金會為鼓勵罹癌學生勇敢抗癌、熱愛生命，從1997年設立至今，22年來已幫助12000多名學生及家屬。今年台南市獲獎者分別是新市國中曾雅瑄、永信國小丁品妍、吉尼斯幼兒園鄭宗穎，以及來自雲林縣的雷博勛，一同接受市長黃偉哲的頒獎。

市長黃偉哲表示，看到這麼多生命的小鬥士真的很感動。黃偉哲也有感而發的提到，正當小朋友在為生命奮戰，成為生命鬥士的時候，卻看到大人的世界你爭我奪，真的覺得汗顏，黃偉哲強調，市府一定盡全力協助孩子。

今天受獎的4位學生，新市國中的曾雅瑄因病痛，讓上學爬樓梯的過程非常艱辛，她仍積極向學，希望趕快恢復健康，幫助弱勢族群，以及回報一路辛苦照顧自己的爸爸與姑姑；永信國小的丁品研勇敢克服打針、吃藥和化療，同時追趕課業，立志成為服裝設計師；吉尼斯幼稚園的鄭宗穎，5歲發病，雖已成為小天使，但他勇敢對抗病魔的精神成為大家最好的模範；斗南國小的雷博勛不輕言放棄，克服心理的恐懼、積極治療，想將接受到各界的善意回饋給社會，也希望能替已當天使的戰友姐姐們，將愛傳播人間。

台南市教育局表示，各校致力於推動生命教育，也常邀請生命鬥士到校分享熱愛生命的歷程，而這些在校園中的抗癌鬥士，他們勇敢作夢、築夢踏實的精神，鼓舞同學珍惜生命，也帶動校園對生命的尊重與關懷，讓知福感恩成為生命、生活的一部分。

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關鍵字：台南,抗癌,小鬥士,周大觀,助學金,黃偉哲

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