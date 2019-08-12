殯葬百年家業第5代傳人！19歲「全國最年輕禮儀師」笑稱：沒什麼好害怕

▲葉士源成為全台灣最年輕禮儀師。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍、林昱萱／苗栗報導

年僅19歲的葉士源就讀苗栗私立仁德醫專，傳承家中百年的殯葬產業，並於4月取得禮儀師專業證照，成為全國最年輕禮儀師，而他也表示，自己從小耳濡目染，接觸到往生者時，感覺他們就像是睡著了一樣，沒有什麼好怕的。

位於苗栗縣銅鑼鄉中正路上的雙峰葬儀社，從西元1903年開始，經歷了日治時期，至今已經有百餘年歷史，目前已經傳承到第四代，而最年輕的禮儀師葉士源則為第五代傳人。

要取得禮儀師證照其實相當不簡單，不僅要先考過「喪禮服務人員丙級技術士」證照2年，還得修滿20學分，才可以考乙級證照，而考過了之後，還得要有2年的實務經驗，才能申請核發。

葉士源雖然年紀輕輕，但他從國中二年級開始，就和父親學習殯葬專業知識，在他堅持不懈地努下，成為全國最年輕的禮儀師，而他也表示，「沒有什麼好害怕的，接觸到往生者時，都感覺他們只是像睡著一樣。」

對此，苗栗縣長徐耀昌也表示，「葉士源禮儀師克紹箕裘繼承祖業，耀昌也期望在不久之將來葉禮儀師能在其祖父、父親奠下的基礎上發揮所長，對本縣之殯葬禮儀文化及品質之提升能夠做出更大的貢獻。」

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