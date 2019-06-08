酒駕害命！母死父重傷　「3幼子哭找媽媽」禮儀師PO文討公道

▲年輕男子酒駕，造成騎乘機車的夫妻一死一重傷。（圖／大園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

又是酒駕害命！桃園市一名陳姓禮儀師於臉書PO文指出，26歲的許姓男子1日酒後駕駛自小客車，行經觀音區大同一路與成功路一段路口時，闖紅燈撞上橫向綠燈直行的機車，造成騎乘機車的夫妻一死一重傷，7日晚間頭七法會，3名年幼子女靈前哭找媽媽，令人為人鼻酸，然迄今未見肇事者有任何表示，相當痛心！

陳姓禮儀師Po文指出，6月2日接了一個酒駕撞死人的案件，媽媽當場就走了，爸爸還在急救中，情況很危急，留下3個國小的孩子，自從當了爸爸之後，就對孩子的事情很沒抵抗力，當看到3個這麼小的小朋友，在媽媽大體旁邊哭著要找媽媽，讓他真的很想過去抱著孩子一起哭！而孩子的父親可能為了3個小孩，還在努力的跟死神拔河中？

▲▼年輕男子酒駕，造成騎乘機車的夫妻一死一重傷。（圖／大園警分局提供）

陳姓禮儀師文一Po出，網友紛紛留言：「支持酒駕唯一死刑」。

大園警分局8日指出，該起死亡車禍，發生於6月1日19時許，26歲的許姓男子駕駛自小客車行經觀音區大同一路與成功路一段路口時，因闖紅燈撞上橫向綠燈直行的機車，造成騎乘機車的夫妻，夫重傷妻送醫後不治，許姓自小客車駕駛則是輕微擦傷。

轄區的草漯派出所員警獲報到場實施酒測，許姓駕駛酒測值為0.27mg/L，警方於訊後依公共危險及過失致死罪將許姓駕駛移送桃園地檢署偵辦。大園分局再次呼籲，酒後駕車害人害己，喝酒後千萬不要開車上路，以免發生危險，造成終身的遺憾。