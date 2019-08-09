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強颱「利奇馬」逼近　新北農業局防災全面啟動

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▲ 強颱「利奇馬」逼近 新北農業局防災全面啟動。（圖／新北市農業局提供）

▲ 強颱「利奇馬」逼近，新北農業局防災全面啟動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

颱風「利奇馬」逼近台灣，估計9日颱風最接近台灣，可能造成豪大雨勢。因應颱風來襲，新北市農業局強化應變措施，針對易山崩及土石流山區提高警覺，提醒海上作業漁船儘速進港避風，並加強防颱宣導。農業局已完成整備一系列措施，全力防颱。

漁業處已派員巡查檢視新北市28處漁港及5處漁港工程，確保設施整備工作完成。以簡訊通知新北市1828位漁船主，並請5個區漁會，加強防颱整備及漁船繫纜固定作業。依據靜穩度分析，11處漁港船員得原船安置無須上岸，另17處小型漁港7日巡查皆無船員留置船上，8日持續加強各漁港巡查，以維護船員安全。

▲ 強颱「利奇馬」逼近 新北農業局防災全面啟動。（圖／新北市農業局提供）

▲ 強颱「利奇馬」逼近，漁港漁船船員纜繩固定。

新北市共計領有水土保持施工許可證案件116件，農業局皆已通知成立災害搶救小組，做好防颱準備。新北市土石流潛勢溪流合計235條，保全住戶3844人。農委會水保局尚未針對新北市發布土石流紅黃警戒，農業局隨時注意中央氣象局雨量資料及水保局土石流警戒資訊，第一時間因應最新狀況，保障民眾安全。

景觀處已事先請各區公所針對路樹進行防汛期前檢查，各區公所綠化班及委外廠商也已進行樹木疏枝修剪及固定作業。針對新北市珍貴樹木，景觀處也進行全面檢視及適當修剪。由於颱風來襲易造成樹倒，農業局已於新北市各區公所及重要道路備有搶災機具待命，且由專人定期巡檢。民眾若在戶外發現路樹傾倒，可撥打新北市1999市政服務專線，將儘速派專人前往處理。

新北市農業局表示，農業生產部分，已通知29區公所及30區農漁會，加強宣導農漁作物因應颱風的防災作業，後續將持續宣傳，並依據風雨具體狀況啟動相關作業。並於前6日亦已通知新北市8家在建農業工程承攬廠商及監造單位，隨時注意氣象訊息，並加強工地汛期防災整備工作。

▲ 強颱「利奇馬」逼近 新北農業局防災全面啟動。（圖／新北市農業局提供）

▲ 強颱「利奇馬」逼近，漁港漁船整備。

▲ 強颱「利奇馬」逼近 新北農業局防災全面啟動。（圖／新北市農業局提供）

▲ 強颱「利奇馬」逼近，公園修剪珍貴樹木。

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關鍵字：新北,,颱風,利奇馬,防颱宣導

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